28 Eylül Pazar Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

28 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Eylül Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzünden sana gelen mesajlar, kas ve eklem gerginliğine dikkat etmen gerektiğini söylüyor. Belki de bu yoğun tempo içerisinde kendine biraz daha zaman ayırman gerektiğinin işareti olabilir, ne dersin?

Belki de bu gerginlikler, bir süredir ertelediğin spor salonuna gitme kararını tekrar gözden geçirmeni gerektiriyor. Ya da belki de biraz yoga, pilates gibi daha hafif egzersizlerle bedenini rahatlatman gerekiyor.

Bunun yanı sıra, bugün senin için sıcak bir duşun keyfini çıkarma günü olabilir. Sıcak suyun rahatlatıcı etkisi, kaslarını gevşeterek günün stresini üzerinden atmana yardımcı olacak. Hatta belki biraz lavanta yağı ekleyerek aromaterapinin gücünden de faydalanabilirsin. Tabii ki bu rahatlama seansını bir hafif masajla tamamlamak kulağa harika geliyor, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

