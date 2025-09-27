28 Eylül Pazar Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gökyüzünden sana gelen mesajlar, kas ve eklem gerginliğine dikkat etmen gerektiğini söylüyor. Belki de bu yoğun tempo içerisinde kendine biraz daha zaman ayırman gerektiğinin işareti olabilir, ne dersin?

Belki de bu gerginlikler, bir süredir ertelediğin spor salonuna gitme kararını tekrar gözden geçirmeni gerektiriyor. Ya da belki de biraz yoga, pilates gibi daha hafif egzersizlerle bedenini rahatlatman gerekiyor.

Bunun yanı sıra, bugün senin için sıcak bir duşun keyfini çıkarma günü olabilir. Sıcak suyun rahatlatıcı etkisi, kaslarını gevşeterek günün stresini üzerinden atmana yardımcı olacak. Hatta belki biraz lavanta yağı ekleyerek aromaterapinin gücünden de faydalanabilirsin. Tabii ki bu rahatlama seansını bir hafif masajla tamamlamak kulağa harika geliyor, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…