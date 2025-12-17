onedio
18 Aralık Perşembe Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
18 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Aralık Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Aralık Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün enerji seviyen zirveye ulaşabilir. Yine de zaman zaman vücudunun biraz mola vermeni talep ettiğini hissedebilirsin. Gün boyu kendini zorlamaya, dur durak bilmeden hareket etmeye meyilli olsan da kaslarının, eklemlerinin ve baş-boyun bölgenin biraz daha hassas olduğunu unutmamalısın.

Dikkat et, bu hassasiyetler sana bir şeyler söylüyor olabilir. Belki de vücudun, ona biraz daha fazla özen göstermeni, biraz daha fazla dinlenmeni talep ediyor olabilir. Kısa molalar vermek, biraz daha fazla uyumak ve genel olarak uyku düzenine dikkat etmek bugün senin için özellikle önemli olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

