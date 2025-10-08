onedio
Özgür Özel Gündeme Getirmişti: DMM'den "Nadir Elementler Satılacak" İddiasına Yalanlama Geldi

Özgür Özel Gündeme Getirmişti: DMM’den "Nadir Elementler Satılacak" İddiasına Yalanlama Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.10.2025 - 12:06

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis’te düzenlenen grup toplantısında Eskişehir’de keşfedilen nadir toprak elementlerinin yapılan özel anlaşma ile ABD’ye satılacağını iddia etmişti.

Basına da yansıya iddialar sonrasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamada bulundu ve iddiaların doğru olmadığını duyurdu. DMM, Eskişehir’deki keşfedilen nadir element çalışmalarının tamamen yerli ve milli imkanlarla yürütüldüğünü ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de keşfedilen nadir toprak elementleri ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir’de keşfedilen nadir toprak elementleri ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Özel, “Dünyada nadir toprak elementleri diye bir gerçek var artık. Bazı çalışmalar bu elementlere en çok sahip olan beşinci ülkenin Türkiye olduğunu söylüyor. Üstünde durduğumuz bu topraklarda bir talih kuşu var. Trump o kadar kanın gözyaşının arasında, Ukrayna'ya 'Nadir elementleri bana ver' diyor. Teknoloji bunlar üzerinden ilerliyor. Gitmiş kapalı kapılar ardında, bunların pazarlığını yapmış. En çok olduğu yer Eskişehir Beylikova'daki madenleri Trump'a veriyor, karşılık olarak meşruiyet alıyor. Erdoğan kendi geleceği için bu ülkenin geleceğini satamaz. Nadir elementler Türkiye'nin geleceğidir, sattırmayalım.' ifadelerini kullanmıştı.

'Bazı basın yayın organlarında yer alan “Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasının ABD’ye devredileceği” yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahası, Türkiye’nin madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerinden biridir ve bu alandaki çalışmalar yerli ve millî imkânlarla yürütülmektedir.

Eti Maden tarafından kurulan pilot tesis faaliyettedir; endüstriyel üretim hazırlıkları da ülkemizin tam egemenliği ve millî çıkarları doğrultusunda sürmektedir.

Aksi yöndeki iddialar, Türkiye’nin stratejik maden politikalarını hedef alan manipülatif ve yönlendirme amaçlı girişimlerdir.

Kamuoyunun resmî açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren iddia ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur.'

