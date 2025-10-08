Özgür Özel Gündeme Getirmişti: DMM’den "Nadir Elementler Satılacak" İddiasına Yalanlama Geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis’te düzenlenen grup toplantısında Eskişehir’de keşfedilen nadir toprak elementlerinin yapılan özel anlaşma ile ABD’ye satılacağını iddia etmişti.
Basına da yansıya iddialar sonrasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamada bulundu ve iddiaların doğru olmadığını duyurdu. DMM, Eskişehir’deki keşfedilen nadir element çalışmalarının tamamen yerli ve milli imkanlarla yürütüldüğünü ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir’de keşfedilen nadir toprak elementleri ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
DMM’den Özgür Özel’in iddialarına yalanlama geldi. 👇
