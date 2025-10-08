Özgür Özel Gündeme Getirmişti: DMM’den "Nadir Elementler Satılacak" İddiasına Yalanlama Geldi

Özel, “Dünyada nadir toprak elementleri diye bir gerçek var artık. Bazı çalışmalar bu elementlere en çok sahip olan beşinci ülkenin Türkiye olduğunu söylüyor. Üstünde durduğumuz bu topraklarda bir talih kuşu var. Trump o kadar kanın gözyaşının arasında, Ukrayna'ya 'Nadir elementleri bana ver' diyor. Teknoloji bunlar üzerinden ilerliyor. Gitmiş kapalı kapılar ardında, bunların pazarlığını yapmış. En çok olduğu yer Eskişehir Beylikova'daki madenleri Trump'a veriyor, karşılık olarak meşruiyet alıyor. Erdoğan kendi geleceği için bu ülkenin geleceğini satamaz. Nadir elementler Türkiye'nin geleceğidir, sattırmayalım.' ifadelerini kullanmıştı.