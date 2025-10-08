Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Uçakta Açıklama: "Trump’ın Bizden Hamas’ı İkna İçin Ricası Oldu"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisinden Hamas’ın ABD’nin hazırladığı barış planına ikna edilmesi için ricacı olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı, Sumud Filosu’nun İsrail ablukasını kırdığını ve bu gelişmenin büyük başarı olduğunu da sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin düşünüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
“Hamas barış için İsrail’den daha yapıcı”
“Ben sürekli Sumud Filosu’nu izledim”
“ABD’ye ziyaretimiz dostluğumuzu daha da güçlendirdi”
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
