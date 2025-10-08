Sumud Filosu’ndaki Türk Milletvekilleri Kimler? İşte Türk Aktivistlerin Tam Listesi

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 31 Ağustos’ta yola çıkan Küresel Sumud Filosu, 46 ülkeden 497 gönüllüyü bir araya getirmişti. Filo, 1 Ekim’de Gazze açıklarına yaklaştığında İsrail donanmasının saldırısına uğradı. Müdahale sonucunda 42 gemiye el konuldu, aralarında gazetecilerin, milletvekillerinin ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu yüzlerce kişi alıkonuldu.

İsrail, toplamda 480 aktivisti uluslararası sularda yasa dışı şekilde gözaltına aldı. İlk gün 4 İtalyan parlamenter serbest bırakılırken, cumartesi günü 36’sı Türk olmak üzere 137 aktivist Türkiye’nin tahsis ettiği özel uçakla İsrail’den tahliye edildi. Pazar günü 29 aktivist İspanya’ya, pazartesi ise 171 kişi Yunanistan ve Slovakya’ya gönderildi.

Son grup olan 14 Türk vatandaşının da serbest bırakılmasıyla, Sumud Filosu’na katılan tüm Türkler ülkelerine dönmüş oldu.