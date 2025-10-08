onedio
Sumud Filosu'ndaki Türk Milletvekilleri Kimler? İşte Türk Aktivistlerin Tam Listesi

Sumud Filosu’ndaki Türk Milletvekilleri Kimler? İşte Türk Aktivistlerin Tam Listesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 11:25

Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 31 Ağustos’ta yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yapılan yasa dışı müdahale dünya gündemine oturdu. 46 ülkeden 497 aktivistin katıldığı filo, uluslararası sularda İsrail donanmasının saldırısına uğradı. Gemilere el konulurken çok sayıda kişi gözaltına alındı. En fazla katılımın 56 kişiyle Türkiye’den olduğu filoda, 37 Türk vatandaşının alıkonulduğu açıklandı. 

Gözler şimdi filodaki Türk milletvekilleri ve aktivistlerin kim olduğuna çevrildi.

Sumud Filosu'nda Neler Yaşandı?

Sumud Filosu’nda Neler Yaşandı?

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 31 Ağustos’ta yola çıkan Küresel Sumud Filosu, 46 ülkeden 497 gönüllüyü bir araya getirmişti. Filo, 1 Ekim’de Gazze açıklarına yaklaştığında İsrail donanmasının saldırısına uğradı. Müdahale sonucunda 42 gemiye el konuldu, aralarında gazetecilerin, milletvekillerinin ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu yüzlerce kişi alıkonuldu.

İsrail, toplamda 480 aktivisti uluslararası sularda yasa dışı şekilde gözaltına aldı. İlk gün 4 İtalyan parlamenter serbest bırakılırken, cumartesi günü 36’sı Türk olmak üzere 137 aktivist Türkiye’nin tahsis ettiği özel uçakla İsrail’den tahliye edildi. Pazar günü 29 aktivist İspanya’ya, pazartesi ise 171 kişi Yunanistan ve Slovakya’ya gönderildi.

Son grup olan 14 Türk vatandaşının da serbest bırakılmasıyla, Sumud Filosu’na katılan tüm Türkler ülkelerine dönmüş oldu.

Sumud Filosu'ndaki Türk Milletvekilleri ve Tanınan İsimler

Sumud Filosu’ndaki Türk Milletvekilleri ve Tanınan İsimler

Küresel Sumud Filosu’na Türkiye’den katılanlar arasında milletvekilleri, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri ve sanatçılar bulunuyor. Sumud Filosu'na katılan ve kimliği netleşen milletvekilleri aşağıdaki gibidir:

Ayrıca sunucu İkbal Gürpınar, yazar Said Ercan, televizyoncu Bekir Develi, aktivist Erdem Özveren ve Zeynel Abidin Özkan da filoda bulunan tanınmış isimlerden bazıları.

Bu isimlerin yanı sıra Anadolu’dan Gazze’ye Bir Nefes Platformu’ndan Ayçin Kantoğlu, Mustafa Eminoğlu, Taner Yıldırım, Yunus Demir ve Ahmet Karaaslan da Türkiye delegasyonunda yer alıyor.

Sumud Filosu'nda Kimler Var?

Sumud Filosu’nda Kimler Var?

İsrail donanmasının yasa dışı şekilde ele geçirdiği gemilerde çok sayıda Türk aktivist bulundu.

İşte gemilere göre açıklanan bazı isimler:

  • Alma Gemisi: Hüseyin Şuayp Ordu, Metehan Sarı, Osman Çetinkaya, Onur Murat Koldu, Semih Fener, Sümeyra Akdeniz Ordu

  • Sirius Gemisi: Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Ayçin Kantoğlu, Zeynep Tekocak

  • Spectre Gemisi: Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali

  • Huga Gemisi: Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız

  • Grande Blue Gemisi: Halil Rıfat Çanakçı

  • Deir Yassine Gemisi: Sümeyye Sena Polat

  • Morgana Gemisi: Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman

  • Seulle Gemisi: Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan, Haşmet Yazıcı

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
