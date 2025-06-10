Görünmeyeni Görmek: Nadir Toprak Elementleriyle Yazılan Yeni Dünya Düzeni

1. Teknoloji şirketleri madenlere ortak olacak. (Apple, Tesla gibi devler doğrudan maden alımları yapmaya başladı.)
2. Nadir topraklar yeşil enerjinin en büyük sınavı olacak.
3. Yeni diplomasi alanı: Maden diplomasisi.
4. Türkiye, jeopolitik olarak daha görünür hale gelecek.
5. Yatırımcılar için yeni alan: Nadir toprak işleme teknolojileri.
Türkiye için Stratejik Öneriler
• Yerli REE işleme tesisi kurulmalı (sadece cevheri çıkarmak değil, katma değerli hale getirmek)
• Uluslararası teknoloji transferi yapılmalı
• Savunma sanayii – ASELSAN, TUSAŞ gibi şirketlerle entegre üretim
• AB ile ortak AR-GE fonları yaratılmalı
• Türkiye REE Vadisi gibi teknoloji kümelenmeleri geliştirilmeli (OSTİM modeli)
🎬 SON SÖZ:
Bugünün savaşları ekranlarda.
Ama yarının savaşları mı?
Toprağın derinliklerinde, görünmeyen metaller için verilecek.
Telefonunuzu, arabanızı, rüzgâr enerjisini sağlayan şey;
belki de adı ilk kez bu yazıda duyduğunuz “Disprosiyum” olacak.
Nihayetinde o gelecekte, en güçlü olan, elinde bu elementleri tutan olacak.
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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio