Görünmeyeni Görmek: Nadir Toprak Elementleriyle Yazılan Yeni Dünya Düzeni

Toplam 17 element.

Skandiyum, İtriyum, ve 15 Lantanit elementi (Lantan, Neodim, Samaryum, Gadolinyum, vs.)

Bunlar çoğunlukla bir arada bulunur ama ayıklamaları çok zor, işlenmeleri çok pahalı ve süreç çok kirleticidir.

Nerelerde Kullanılıyor?

• Elektrikli araçlar – Tesla gibi markaların motorlarında

• Rüzgâr türbinleri – Yeşil enerji devriminin kalbi

• Akıllı telefonlar ve tabletler

• Savunma sanayii – F-35’lerin motoru, lazer sistemleri, füzeler

• Yapay zekâ ve kuantum bilgisayarlar

En kritiklerinden biri: Neodim Mıknatısı – hem minik hem dev güç üretiyor.

Jeopolitik Gerilimlerin Yeni Başlığı: REE Savaşı (Rare Earth Elements=Nadir Toprak Elementleri)

REE’ler 3 kategoriye ayrılır:

1. LREE – Light Rare Earth Elements (Hafif Nadir Toprak Elementleri)

Örn: Lantan (La), Seryum (Ce), Neodim (Nd)

2. HREE – Heavy Rare Earth Elements (Ağır Nadir Toprak Elementleri)

Örn: Disprosiyum (Dy), Terbiyum (Tb), Erbiyum (Er)

3. MREE – Medium Rare Earth Elements (Orta ağırlıkta nadir topraklar) – Bazı kaynaklarda bu ayrı bir kategori olarak da geçebilir.