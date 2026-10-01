Instagram'ın Yeni Yapay Zeka Özelliği Tartışma Yarattı: Sevgilinizin Hikayesinde Yüzünüz Bulanık Çıkabilir

Şimdiye kadar bir hikâyede birini gizlemek istiyorsanız emojiyle, çıkartmayla ya da fırçayla üzerini kapatmanız gerekiyordu. Instagram'ın yeni Pixel efekti, Meta AI desteğiyle bu işi otomatikleştiriyor. Hikâye düzenleyicisinde efekti seçip bir metin giriyorsunuz; örneğin 'sağdaki kişi' yazdığınızda uygulama o kişiyi buluyor ve yalnızca onu pikselleştiriyor. Fotoğrafın geri kalanı olduğu gibi kalıyor.

Instagram, özelliği paylaştığı bir gönderide 'Soft launch mı yapıyorsunuz? Biz hallediyoruz' diyerek tanıttı. Soft launch, yeni bir ilişkiyi partnerin yüzünü ya da kimliğini göstermeden, bir elin ya da ensenin göründüğü karelerle duyurma akımına deniyor. Pixel efektiyle kişinin fotoğrafta olduğu belli oluyor ama kim olduğu belli olmuyor.

Instagram'ın örneğinde bir erkek, yüzü tanınmayacak kadar pikselleştirilmiş şekilde gösterildi. Yazdığınız ifade bulanıklığın şiddetini de belirliyor; kişinin biraz tanınmasını istiyorsanız komutu buna göre değiştirebiliyorsunuz. Özellik, haberlere göre 24-25 Eylül 2026 civarında gündeme geldi.