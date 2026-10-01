Instagram'ın Yeni Yapay Zeka Özelliği Tartışma Yarattı: Sevgilinizin Hikayesinde Yüzünüz Bulanık Çıkabilir
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Instagram, hikâye düzenleyicisine Meta AI destekli yeni bir araç ekledi: Pixel efekti. Yazdığınız komutla fotoğraftaki bir kişiyi ya da nesneyi pikselleştirebiliyorsunuz. Instagram özelliği 'soft launch' yapmak isteyenlere seslenerek tanıttı, ebeveynlerin çocuk yüzlerini saklaması gibi kullanımlar da öne çıkarıldı. Ancak araç sosyal medyada hızla tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar partnerlerin bu şekilde 'gizlenmesinin' ilişkilerde sorun çıkarabileceğini söylüyor.
Kaynak: UNILAD
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Pixel efekti kişiyi elle kapatmak yerine yazıyla buluyor
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Eleştirmenlere göre bulanık yüz 'aşağılama ritüeline' dönüşebilir
Instagram özelliği çocuk fotoğrafları ve kalabalık kareler için öneriyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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