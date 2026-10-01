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Instagram'ın Yeni Yapay Zeka Özelliği Tartışma Yarattı: Sevgilinizin Hikayesinde Yüzünüz Bulanık Çıkabilir

Instagram'ın Yeni Yapay Zeka Özelliği Tartışma Yarattı: Sevgilinizin Hikayesinde Yüzünüz Bulanık Çıkabilir

Instagram
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 09:57
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Instagram, hikâye düzenleyicisine Meta AI destekli yeni bir araç ekledi: Pixel efekti. Yazdığınız komutla fotoğraftaki bir kişiyi ya da nesneyi pikselleştirebiliyorsunuz. Instagram özelliği 'soft launch' yapmak isteyenlere seslenerek tanıttı, ebeveynlerin çocuk yüzlerini saklaması gibi kullanımlar da öne çıkarıldı. Ancak araç sosyal medyada hızla tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar partnerlerin bu şekilde 'gizlenmesinin' ilişkilerde sorun çıkarabileceğini söylüyor.

Kaynak: UNILAD

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Pixel efekti kişiyi elle kapatmak yerine yazıyla buluyor

Pixel efekti kişiyi elle kapatmak yerine yazıyla buluyor

Şimdiye kadar bir hikâyede birini gizlemek istiyorsanız emojiyle, çıkartmayla ya da fırçayla üzerini kapatmanız gerekiyordu. Instagram'ın yeni Pixel efekti, Meta AI desteğiyle bu işi otomatikleştiriyor. Hikâye düzenleyicisinde efekti seçip bir metin giriyorsunuz; örneğin 'sağdaki kişi' yazdığınızda uygulama o kişiyi buluyor ve yalnızca onu pikselleştiriyor. Fotoğrafın geri kalanı olduğu gibi kalıyor.

Instagram, özelliği paylaştığı bir gönderide 'Soft launch mı yapıyorsunuz? Biz hallediyoruz' diyerek tanıttı. Soft launch, yeni bir ilişkiyi partnerin yüzünü ya da kimliğini göstermeden, bir elin ya da ensenin göründüğü karelerle duyurma akımına deniyor. Pixel efektiyle kişinin fotoğrafta olduğu belli oluyor ama kim olduğu belli olmuyor.

Instagram'ın örneğinde bir erkek, yüzü tanınmayacak kadar pikselleştirilmiş şekilde gösterildi. Yazdığınız ifade bulanıklığın şiddetini de belirliyor; kişinin biraz tanınmasını istiyorsanız komutu buna göre değiştirebiliyorsunuz. Özellik, haberlere göre 24-25 Eylül 2026 civarında gündeme geldi.

Eleştirmenlere göre bulanık yüz 'aşağılama ritüeline' dönüşebilir

Eleştirmenlere göre bulanık yüz 'aşağılama ritüeline' dönüşebilir

Özellik duyurulur duyurulmaz sosyal medyada eleştiri yağdı. Tartışmanın merkezinde, aracın ilişkilerde nasıl kullanılabileceği var. Kullanıcılardan biri, 'Art arda hikâyelerde yavaş yavaş bulanıklığı kaldıran esprili bir kurgu yapmıyorsanız, bu olsa olsa bir aşağılama ritüeli' yorumunu yaptı.

Bir başkası ise şu senaryoyu paylaştı: Sevgilinizle fotoğraf çekiliyor, ertesi gün sevgilinizin hikâyesine bakıyorsunuz ve yüzünüzün bulanık olduğunu görüyorsunuz. Yorumlarda, partnerin onayı olmadan 'gizli tutulmasının' ilişkide ciddi kırgınlıklara yol açabileceği, hatta ayrılığa kadar gidebileceği endişesi öne çıkıyor.

Eleştirilerin ortak noktası şu: Bir kişiyi paylaşımın dışında bırakmak eskiden de mümkündü, ancak artık tek cümlelik bir komutla yapılabiliyor. Bu kolaylık, 'ilişkimizi herkese göstermek istemiyorum' mesajını çok daha net ve sert biçimde iletiyor. Haberi yayımlayan UNILAD, konuyla ilgili Meta'dan yorum istedi; yayımlanan haberde şirketin bir yanıtı yer almıyor.

Instagram özelliği çocuk fotoğrafları ve kalabalık kareler için öneriyor

Instagram özelliği çocuk fotoğrafları ve kalabalık kareler için öneriyor

Instagram ise özelliği yalnızca ilişkiler üzerinden anlatmıyor. Öne çıkan kullanım örneklerinden biri, çocuklarının fotoğraflarını paylaşmak isteyen ama yüzlerini göstermek istemeyen ebeveynler. Bir kullanıcı da özelliği 'çocuklarını paylaşmak istemeyen ebeveynler için harika' diye savundu. Arka planda yer alan yabancıların kareden silinmeden bulanıklaştırılması da sıkça anılan senaryolardan.

Kullanıcıların tepkisi tek yönlü değil. Bazıları aracı, tamamen gizlilik ile açık ilişki duyurusu arasında pratik bir orta yol olarak görüyor. Dexerto'nun aktardığına göre bir ilişki uzmanı New York Post'a, kullanıcıların diğer kişiyi zaten paylaşmaya hazır olana kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Bir başka yorumcu ise 'Bulanıklaştıracaksanız o kişiyi hiç paylaşmayın' dedi.

Aynı araç, kullanana göre hem bir gizlilik kalkanı hem de ilişkilerde gerginlik kaynağı olabiliyor. Fotoğraftaki kişinin haberi olmadan bulanıklaştırılıp bulanıklaştırılmayacağı ise tamamen paylaşanın tercihine kalıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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