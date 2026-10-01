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Aynı Pijamayla Santorini'den Dubai'ye: Yapay Zekayla Sahte Tatil Hikayeleri Paylaşan Genç Viral Oldu

Aynı Pijamayla Santorini'den Dubai'ye: Yapay Zekayla Sahte Tatil Hikayeleri Paylaşan Genç Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.10.2026 - 10:32
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Yapay zekâyla üretilen görseller artık o kadar gerçekçi ki sosyal medyada neyin gerçek neyin kurgu olduğunu ayırt etmek her geçen gün zorlaşıyor. Ama bazen yapay zekâ, sahibini ele verecek kadar dürüst davranıyor.

X kullanıcısı Camila González, lisedeki eski bir sınıf arkadaşının Instagram hikâyelerine yüklediği yapay zekâ ürünü fotoğrafları paylaştı. Santorini'yi andıran bembeyaz evlerden Dubai'nin gökdelenlerine, lüks bir çatı katından ışıl ışıl bir limana uzanan bu 'seyahatlerde' genç adam her karede mankenlerle çevrili. Ancak ufak bir detay var: Kıyafeti hiç değişmiyor. Aynı siyah tişört, aynı ekoseli pijama altı ve aynı donuk ifade her lokasyonda karşımıza çıkıyor. Paylaşım kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayıldı; İspanyolcadan Koreceye, Rusçadan Türkçeye pek çok dilde espri yağdı.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

'Liseden eski bir sınıf arkadaşım, yapay zekâyla seyahatteymiş ve etrafı kadınlarla çevriliymiş gibi hikâyeler paylaşmaya başladı.'

Kareler, herkesin ısrarla önerdiği o animenin afişine benzetildi

Kareler, herkesin ısrarla önerdiği o animenin afişine benzetildi
twitter.com

'Hani şu 'turist' olmaktan kurtulmak için mutlaka izlemen gerektiği söylenen anime var ya...'

Anime camiasında işin yeni başındakilere 'turist' deniyor. Karelerin, bu 'derin' animelerin kapak görseline benzetilmesi en çok güldüren yorumlardan biri oldu.

Onca eğlencenin ortasındaki ifadesiz yüz Kore'den de dikkat çekti

Onca eğlencenin ortasındaki ifadesiz yüz Kore'den de dikkat çekti
twitter.com

'Birazdan son nefesini verecekmiş gibi duruyor.'

Etrafında parti sürerken kadrajın ortasında kıpırdamadan duran genç adamın hâli, yorumların ortak noktası oldu.

Duruma felsefi bir tanım getirildi

Duruma felsefi bir tanım getirildi
twitter.com

'Dünyevi zevklerin vahasında sarsılmaz bir çileci.'

Lüks, şampanya, manzara... Hepsi orada ama yüzde tek bir mimik yok. Bundan daha yerinde bir tespit bulmak zor.

Oyun severlerin aklına ilk gelen isim Hideo Kojima oldu

Oyun severlerin aklına ilk gelen isim Hideo Kojima oldu
twitter.com

'Bu düpedüz Hideo Kojima.'

Metal Gear Solid ve Death Stranding'in yaratıcısı Kojima, ünlülerle çektirdiği sayısız fotoğrafla internetin sevilen caps malzemelerinden biri.

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Yapay zekânın ne kadar geliştiğine dair en ironik övgü

Yapay zekânın ne kadar geliştiğine dair en ironik övgü
twitter.com

Her karede aynı tişört, aynı pijama altı, aynı poz... Arka plan Santorini'den Dubai'ye değişiyor ama gardırop yerinden kıpırdamıyor. Gerçekten de hiçbir şey sırıtmıyor.

Karedeki kadınlardan birine benzeyince önlemini baştan aldı

Karedeki kadınlardan birine benzeyince önlemini baştan aldı
twitter.com

'Bu adamı hayatımda hiç görmedim.'

Fotoğraflardan birinde kendine benzeyen kadını yuvarlak içine alıp olası dedikodulara karşı peşinen açıklama yaptı.

Sahte tatilin sahte bir tanığı da çıktı

Sahte tatilin sahte bir tanığı da çıktı
twitter.com

'Bunların hepsi gerçek, boşuna laf etmeyin. Kameraman bendim, kefilim.'

Madem kareler kurgu, o hâlde kurgunun bir de görgü tanığı olması gerekiyordu.

Hikâyenin en büyük ters köşesi her şeyin gerçek çıkması olurdu

Hikâyenin en büyük ters köşesi her şeyin gerçek çıkması olurdu
twitter.com

'Hepsinin gerçek olduğu ortaya çıksa hikâyeye müthiş bir ters köşe gelirdi.' 😂

Pijamayla dünya turuna çıkan bir jet sosyete üyesi... Kim bilir, belki de hepimiz yanılıyoruzdur.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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