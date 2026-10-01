Aynı Pijamayla Santorini'den Dubai'ye: Yapay Zekayla Sahte Tatil Hikayeleri Paylaşan Genç Viral Oldu
Yapay zekâyla üretilen görseller artık o kadar gerçekçi ki sosyal medyada neyin gerçek neyin kurgu olduğunu ayırt etmek her geçen gün zorlaşıyor. Ama bazen yapay zekâ, sahibini ele verecek kadar dürüst davranıyor.
X kullanıcısı Camila González, lisedeki eski bir sınıf arkadaşının Instagram hikâyelerine yüklediği yapay zekâ ürünü fotoğrafları paylaştı. Santorini'yi andıran bembeyaz evlerden Dubai'nin gökdelenlerine, lüks bir çatı katından ışıl ışıl bir limana uzanan bu 'seyahatlerde' genç adam her karede mankenlerle çevrili. Ancak ufak bir detay var: Kıyafeti hiç değişmiyor. Aynı siyah tişört, aynı ekoseli pijama altı ve aynı donuk ifade her lokasyonda karşımıza çıkıyor. Paylaşım kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayıldı; İspanyolcadan Koreceye, Rusçadan Türkçeye pek çok dilde espri yağdı.
İlk paylaşım şöyleydi:
Kareler, herkesin ısrarla önerdiği o animenin afişine benzetildi
Onca eğlencenin ortasındaki ifadesiz yüz Kore'den de dikkat çekti
Duruma felsefi bir tanım getirildi
Oyun severlerin aklına ilk gelen isim Hideo Kojima oldu
Yapay zekânın ne kadar geliştiğine dair en ironik övgü
Karedeki kadınlardan birine benzeyince önlemini baştan aldı
Sahte tatilin sahte bir tanığı da çıktı
Hikâyenin en büyük ters köşesi her şeyin gerçek çıkması olurdu
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