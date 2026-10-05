Rolü İçin Kılıç ve At Eğitimi Aldı: Alp Navruz'un Nizamülmülk Dizisindeki Sultan Melikşah Hali Ortaya Çıktı!
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TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlanan en iddialı dönem dizilerinden Altın Çağ: Nizamülmülk'ten merakla beklenen ilk kare nihayet geldi. Büyük Selçuklu'nun parlak yıllarına uzanan yapımda Sultan Melikşah'ı canlandıran Alp Navruz, kostümüyle ilk kez görüntülendi. Peki dizinin kadrosunda kimler var, Nizamülmülk Altın Çağ ne zaman başlayacak?
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Alp Navruz'un yer aldığı Altın Çağ: Nizamülmülk, Büyük Selçuklu'nun en parlak dönemini ekrana taşıyor.
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Alp Navruz'un Sultan Melikşah pozu geldi, oyuncu rolü için kılıç ve at eğitimi aldı.
Nizamülmülk Altın Çağ ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı için tabii'den resmi duyuru bekleniyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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