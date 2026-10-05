Rolü İçin Kılıç ve At Eğitimi Aldı: Alp Navruz'un Nizamülmülk Dizisindeki Sultan Melikşah Hali Ortaya Çıktı!

Nizamülmülk Altın Çağ oyuncuları arasında Alp Navruz ve Mert Turak'ın yanı sıra Sefiye Hatun rolünde Deniz Barut, Hasan Sabbah rolünde Bülent Çolak ve Zübeyde Hatun'u canlandıran Dilara Yeşilyaprak var. Hasan Sabbah'ın kadroda olması tarih meraklılarını ayrıca heyecanlandıracak, çünkü bu isim tarihte Nizamülmülk'ün en bilinen hasımlarından biri olarak anılıyor. Burak Çelik de ekipte.

Kadronun sürpriz ismi ise Survivor şampiyonu Avatar Atakan oldu. Gerçek adıyla Çağan Atakan Arslan, dizide Komutan Bedros'a hayat veriyor.

Gebze'de kurulan sette çekilen dizinin 2026-2027 sezonunda tabii'de yayınlanması bekleniyor. Ancak platform henüz kesin bir yayın tarihi açıklamadı; ilk pozun ardından tanıtımların da yakında gelmesi sürpriz olmaz.