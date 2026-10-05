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Rolü İçin Kılıç ve At Eğitimi Aldı: Alp Navruz'un Nizamülmülk Dizisindeki Sultan Melikşah Hali Ortaya Çıktı!

Rolü İçin Kılıç ve At Eğitimi Aldı: Alp Navruz'un Nizamülmülk Dizisindeki Sultan Melikşah Hali Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2026 - 07:19 Son Güncelleme: 05.10.2026 - 07:20
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TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlanan en iddialı dönem dizilerinden Altın Çağ: Nizamülmülk'ten merakla beklenen ilk kare nihayet geldi. Büyük Selçuklu'nun parlak yıllarına uzanan yapımda Sultan Melikşah'ı canlandıran Alp Navruz, kostümüyle ilk kez görüntülendi. Peki dizinin kadrosunda kimler var, Nizamülmülk Altın Çağ ne zaman başlayacak?

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Alp Navruz'un yer aldığı Altın Çağ: Nizamülmülk, Büyük Selçuklu'nun en parlak dönemini ekrana taşıyor.

Alp Navruz'un yer aldığı Altın Çağ: Nizamülmülk, Büyük Selçuklu'nun en parlak dönemini ekrana taşıyor.

Dizi, Büyük Selçuklu Devleti'nin baş veziri Nizamülmülk'ün devlet anlayışını ve ölümsüz eseri Siyasetname'nin doğuşunu konu alıyor. Melikşah'ın 1072'de başlayan saltanatı, Selçuklu topraklarının en geniş haline ulaştığı yıllar olarak biliniyor ve bu yılların arkasındaki akıl, Nizamülmülk'tü.

DSS Medya imzalı yapımın yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh oturuyor, proje tasarımı ve senaryo ise İsa Yıldız'a ait.

İşin ilginç bir perde arkası da var. Nisan ayında başrol için Selim Bayraktar'ın adı duyurulmuştu ama haziranda açıklanan kadroda baş vezir rolünde Mert Turak yer aldı.

Sultan Melikşah'ın tahtına ise Fazilet Hanım ve Kızları'nın Sinan'ı, Yürek Çıkmazı'nın Halil'i olarak tanıdığımız Alp Navruz oturuyor. Oyuncu, rolü için aylarca uzattığı sakallarıyla yaz boyunca konuşulmuştu.

Alp Navruz'un Sultan Melikşah pozu geldi, oyuncu rolü için kılıç ve at eğitimi aldı.

Alp Navruz'un Sultan Melikşah pozu geldi, oyuncu rolü için kılıç ve at eğitimi aldı.

Ve beklenen an geldi. Paylaşılan ilk karede Alp Navruz; altın işlemeli siyah kaftanı, gür sakalı ve saray sütunlarının önündeki duruşuyla tam bir Selçuklu hükümdarı gibi görünüyor.

Dönemin ihtişamını yansıtan kostüm kadar oyuncunun karizması da dikkat çekti. Navruz'un bu rol için kılıç ve at eğitiminden geçtiği de ortaya çıktı. Toplam 16 bölümden oluşan dizinin çekimleri yaklaşık iki buçuk ay sürdü.

Nizamülmülk Altın Çağ ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı için tabii'den resmi duyuru bekleniyor.

Nizamülmülk Altın Çağ ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı için tabii'den resmi duyuru bekleniyor.

Nizamülmülk Altın Çağ oyuncuları arasında Alp Navruz ve Mert Turak'ın yanı sıra Sefiye Hatun rolünde Deniz Barut, Hasan Sabbah rolünde Bülent Çolak ve Zübeyde Hatun'u canlandıran Dilara Yeşilyaprak var. Hasan Sabbah'ın kadroda olması tarih meraklılarını ayrıca heyecanlandıracak, çünkü bu isim tarihte Nizamülmülk'ün en bilinen hasımlarından biri olarak anılıyor. Burak Çelik de ekipte.

Kadronun sürpriz ismi ise Survivor şampiyonu Avatar Atakan oldu. Gerçek adıyla Çağan Atakan Arslan, dizide Komutan Bedros'a hayat veriyor.

Gebze'de kurulan sette çekilen dizinin 2026-2027 sezonunda tabii'de yayınlanması bekleniyor. Ancak platform henüz kesin bir yayın tarihi açıklamadı; ilk pozun ardından tanıtımların da yakında gelmesi sürpriz olmaz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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