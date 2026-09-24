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1 Reyting Almıştı: ATV'nin Dönem Dizisi İçin Erken Final Kararı Verildi!

1 Reyting Almıştı: ATV'nin Dönem Dizisi İçin Erken Final Kararı Verildi!

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2026 - 16:46
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ATV'nin Taylan Biraderler imzalı dönem dizisi Aşk ve Taht için final kararı çıktı. Kulislerden aktarılan bilgilere göre, Akın Akınözü'nün Alaaddin Keykubat'ı canlandırdığı dizi 5. bölümde ekrana veda edecek. Kararın arkasında, Tuzlu Kahve'nin tekrar bölümünün bile gerisinde kalan 3. bölüm reytingleri var.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Aşk ve Taht'a verilen 3 günlük süre doldu, final kararı 5. bölüm için alındı.

Aşk ve Taht'a verilen 3 günlük süre doldu, final kararı 5. bölüm için alındı.

Taylan Biraderler'in yönettiği Aşk ve Taht, 23 Eylül Çarşamba akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. Dizide Akın Akınözü, Alaaddin Keykubat rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kulislerden aktarılan bilgilere göre dizinin ilk 5 bölümü önceden çekilmişti. Kanal cephesinin son bölüm reytinglerine bakarak karar vermesi için yapıma 3 günlük bir süre tanınmıştı.

Ancak son reytingler de beklentiyi karşılamayınca yolun sonuna gelindi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aşk ve Taht, 5. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Aşk ve Taht'ın 3. bölümü Total'de 1,62 reytingle 14. sırada kaldı.

Aşk ve Taht'ın 3. bölümü Total'de 1,62 reytingle 14. sırada kaldı.

Final kararının arkasında Çarşamba gecesi çıkan tablo yatıyor. TİAK verilerine göre dizi, 3. bölümünde Total'de 1,62 reytingle 14., AB'de 1,47 ile 13., ABC1'de ise 1,45 ile 15. oldu. Üstelik aynı gece Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve'nin tekrar bölümü bile Aşk ve Taht'ı üç kategorinin üçünde de geride bıraktı. Tuzlu Kahve'nin tekrarı Total'de 1,93, AB'de 2,40, ABC1'de ise 2,46 reyting aldı. Aradaki fark AB'de 0,93, ABC1'de ise 1,01 puana ulaştı.

Çarşamba akşamının zirvesi ise Total, AB ve ABC1'de birinci olan Show TV dizisi Sevdan Bir Ateş'e gitti. İki yeni dönem dizisi arasındaki rekabet, ilk haftadan itibaren gündemdeydi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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