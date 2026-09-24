1 Reyting Almıştı: ATV'nin Dönem Dizisi İçin Erken Final Kararı Verildi!

Final kararının arkasında Çarşamba gecesi çıkan tablo yatıyor. TİAK verilerine göre dizi, 3. bölümünde Total'de 1,62 reytingle 14., AB'de 1,47 ile 13., ABC1'de ise 1,45 ile 15. oldu. Üstelik aynı gece Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve'nin tekrar bölümü bile Aşk ve Taht'ı üç kategorinin üçünde de geride bıraktı. Tuzlu Kahve'nin tekrarı Total'de 1,93, AB'de 2,40, ABC1'de ise 2,46 reyting aldı. Aradaki fark AB'de 0,93, ABC1'de ise 1,01 puana ulaştı.

Çarşamba akşamının zirvesi ise Total, AB ve ABC1'de birinci olan Show TV dizisi Sevdan Bir Ateş'e gitti. İki yeni dönem dizisi arasındaki rekabet, ilk haftadan itibaren gündemdeydi.