1 Reyting Almıştı: ATV'nin Dönem Dizisi İçin Erken Final Kararı Verildi!
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ATV'nin Taylan Biraderler imzalı dönem dizisi Aşk ve Taht için final kararı çıktı. Kulislerden aktarılan bilgilere göre, Akın Akınözü'nün Alaaddin Keykubat'ı canlandırdığı dizi 5. bölümde ekrana veda edecek. Kararın arkasında, Tuzlu Kahve'nin tekrar bölümünün bile gerisinde kalan 3. bölüm reytingleri var.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Aşk ve Taht'a verilen 3 günlük süre doldu, final kararı 5. bölüm için alındı.
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Aşk ve Taht'ın 3. bölümü Total'de 1,62 reytingle 14. sırada kaldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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