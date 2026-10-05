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Türksat Borcu Yüzünden Kararmıştı: Yeniden Açılan TV Kanalı İçin 6,5 Ay Sonra Kapanma Kararı Geldi

Türksat Borcu Yüzünden Kararmıştı: Yeniden Açılan TV Kanalı İçin 6,5 Ay Sonra Kapanma Kararı Geldi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2026 - 08:29
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Yıllar önce ekrandan çekilen, bu yıl yeniden yayına dönen Cem TV için yolun sonu göründü. Kanalın yayın koordinatörü Erol Işık, kapanma kararını sitem dolu bir paylaşımla duyurdu. 'Cem TV kapanıyor mu?' sorusunun yanıtı böylece gelirken veda mesajındaki sert cümleler de konuşulmaya başladı.

Kaynak: Medya Radar

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Cem TV, 2005'te kurulan Türkiye'nin ilk Alevi kanalıydı ve 2023'te Türksat borcu yüzünden karardı.

Cem TV, 2005'te kurulan Türkiye'nin ilk Alevi kanalıydı ve 2023'te Türksat borcu yüzünden karardı.

Cem TV'nin hikâyesi aslında 2005'e uzanıyor. İzzettin Doğan öncülüğünde Cem Vakfı bünyesinde kurulan kanal, Türkiye'nin ilk Alevi televizyonu olarak yayın hayatına başladı.

Cem ibadetinden türkü programlarına, haber bültenlerinden tartışma programlarına kadar geniş bir yayın akışıyla yıllarca ekranda kaldı. Ali Sirmen ile Süheyl Batum'un 'Ayıptır Söylemesi' gibi tartışma programları da bu ekranda yayınlanan yapımlar arasındaydı. Ama 1 Aralık 2023'te Türksat'a olan borcu nedeniyle uydudan yayını kesildi ve kanal karardı. Yaklaşık iki buçuk yıllık sessizliğin ardından 11 Mart 2026'da yeniden yayına başladı; ne var ki bu dönüş de uzun sürmedi.

Erol Işık, Cem TV'nin kapanma kararını 'Haydi şimdi kına yakın' diyerek büyük harflerle duyurdu.

Erol Işık, Cem TV'nin kapanma kararını 'Haydi şimdi kına yakın' diyerek büyük harflerle duyurdu.

Kanalın yayın koordinatörü Erol Işık, veda haberini adeta bağırarak verdi: 'CEM TV KAPANIYOR! / Haydi şimdi KINA YAKIN!'

Işık, 11 Mart'tan bu yana yaklaşık 6,5 aydır 'büyük mücadelelerle' sürdürdükleri yayınları 'çok yakında' sona erdirmeye karar verdiklerini açıkladı. Kanalın hangi gün tamamen kararacağı ise paylaşımda yer almadı. Işık bir önceki yazısında da kanalın yayıncılık dışında nelerle uğraştığını, kimlerin engel olmaya çalıştığını anlattığını hatırlattı. İki buçuk yıl beklenen dönüş, bir yılı bile doldurmadan vedaya dönüşecek. Kısacası bu karar bir gecede alınmadı; perde arkası epeydir karışıktı.

Cem TV neden kapanıyor sorusuna Işık, beklediği desteğin hiç gelmediğini söyleyerek yanıt verdi.

Cem TV neden kapanıyor sorusuna Işık, beklediği desteğin hiç gelmediğini söyleyerek yanıt verdi.

Cem TV neden kapanıyor sorusunun yanıtı, Işık'ın sitem dolu satırlarında saklı. Işık, kanalı 'koskoca Alevi topluluğuna hizmet etmek amacıyla' kurduklarını ama bu topluluktan 'en ufak bir destek' göremediklerini söyledi.

Asıl bomba ise devamında geldi: 'Destek görmediğimiz gibi köstek de olanlar, çelme takmaya çalışanlar çok oldu.' Işık, bu kişileri 'kötü niyetli şuursuzlar' diye nitelendirdi ve onlara karşı 'neredeyse üçüncü dünya savaşındaymışız gibi' savaştıklarını, bu savaşın kanala çok zarar verdiğini anlattı. Bu sözlerle Cem TV, 2023'teki kapanışın ardından ikinci kez ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Yine de Işık'ın 'yeniden yayına başlayana kadar' vurgusu, kapının tamamen kapanmadığını düşündürdü.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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