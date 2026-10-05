Türksat Borcu Yüzünden Kararmıştı: Yeniden Açılan TV Kanalı İçin 6,5 Ay Sonra Kapanma Kararı Geldi
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Yıllar önce ekrandan çekilen, bu yıl yeniden yayına dönen Cem TV için yolun sonu göründü. Kanalın yayın koordinatörü Erol Işık, kapanma kararını sitem dolu bir paylaşımla duyurdu. 'Cem TV kapanıyor mu?' sorusunun yanıtı böylece gelirken veda mesajındaki sert cümleler de konuşulmaya başladı.
Kaynak: Medya Radar
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Cem TV, 2005'te kurulan Türkiye'nin ilk Alevi kanalıydı ve 2023'te Türksat borcu yüzünden karardı.
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Erol Işık, Cem TV'nin kapanma kararını 'Haydi şimdi kına yakın' diyerek büyük harflerle duyurdu.
Cem TV neden kapanıyor sorusuna Işık, beklediği desteğin hiç gelmediğini söyleyerek yanıt verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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