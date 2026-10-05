Türksat Borcu Yüzünden Kararmıştı: Yeniden Açılan TV Kanalı İçin 6,5 Ay Sonra Kapanma Kararı Geldi

Cem TV neden kapanıyor sorusunun yanıtı, Işık'ın sitem dolu satırlarında saklı. Işık, kanalı 'koskoca Alevi topluluğuna hizmet etmek amacıyla' kurduklarını ama bu topluluktan 'en ufak bir destek' göremediklerini söyledi.

Asıl bomba ise devamında geldi: 'Destek görmediğimiz gibi köstek de olanlar, çelme takmaya çalışanlar çok oldu.' Işık, bu kişileri 'kötü niyetli şuursuzlar' diye nitelendirdi ve onlara karşı 'neredeyse üçüncü dünya savaşındaymışız gibi' savaştıklarını, bu savaşın kanala çok zarar verdiğini anlattı. Bu sözlerle Cem TV, 2023'teki kapanışın ardından ikinci kez ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Yine de Işık'ın 'yeniden yayına başlayana kadar' vurgusu, kapının tamamen kapanmadığını düşündürdü.