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Kediler İçin Sokaktan Üst Katlara Uzanan Yollar Kurdular!

Kediler İçin Sokaktan Üst Katlara Uzanan Yollar Kurdular!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 15:03
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İsviçre’nin Bern kentinde bazı apartmanların dış cephelerinde, insanların kullanamayacağı kadar küçük merdivenler bulunuyor. Balkonlara ve pencerelere ulaşan bu yapılar, üst katlarda yaşayan kediler için kuruluyor. Kimi tek parça bir rampadan oluşurken kimi birkaç kat boyunca zikzak çiziyor. Evlerle dışarısı arasında bağlantı kuran merdivenler, farklı malzemeleri ve biçimleriyle kentin konutlarında dikkat çeken ayrıntılardan biri.

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Bazıları balkonları bağlıyor, bazıları birkaç kat yükseliyor

Bazıları balkonları bağlıyor, bazıları birkaç kat yükseliyor

Bern’deki kedi merdivenlerinin ortak bir tasarımı yok. Bazı evlerde pencereye yaslanan dar bir tahta kullanılırken bazılarında dış cephe boyunca ilerleyen küçük basamaklar bulunuyor. Yol, kedinin ulaşması istenen balkon ya da pencereye göre şekilleniyor.

Örnekler arasında ağaç dallarıyla pencereleri birbirine bağlayan ahşap köprüler, borular boyunca yükselen basamaklar ve metal destekli yapılar da var. Bazı merdivenler birkaç kata ulaşmak için yön değiştiriyor; ara platformlar farklı seviyeler arasında geçiş sağlıyor.

Spiral biçimindeki küçük merdivenler ve çatılar arasında uzanan bağlantılar da belgelenmiş durumda. Tek bir konutun ihtiyacına göre yapılan düzenlemeler, bu nedenle basit bir tahtadan oldukça ayrıntılı dış cephe yapılarına kadar değişiyor.

Kentteki merdivenler fotoğraflanarak kitapta toplandı

Kentteki merdivenler fotoğraflanarak kitapta toplandı

Grafik tasarımcı ve yazar Brigitte Schuster, Bern’e taşındıktan sonra kedi merdivenlerinin kentte ne kadar yaygın olduğunu fark etti. Farklı mahallelerdeki örnekleri fotoğraflayarak hem yapıların çeşitliliğini hem de evlere nasıl eklendiklerini belgeledi.

Çalışma, 2019’da yayımlanan “Arcatecture – Swiss Cat Ladders” adlı kitapta bir araya getirildi. Kitapta fotoğrafların yanında merdivenlerin işlevini, tasarımını ve insanlarla kedilerin aynı yaşam alanını paylaşma biçimini ele alan değerlendirmeler bulunuyor.

Schuster’in seçkisinde küçük ahşap geçitler, iskeleyi andıran düzenekler, spiral merdivenler ve zikzak yapılar yan yana görülebiliyor. Her örnek, bulunduğu binanın biçimine ve ulaşacağı noktaya göre farklılaşırken kedi merdivenlerinin tek tip bir yapı olmadığını gösteriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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