Kediler İçin Sokaktan Üst Katlara Uzanan Yollar Kurdular!
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İsviçre’nin Bern kentinde bazı apartmanların dış cephelerinde, insanların kullanamayacağı kadar küçük merdivenler bulunuyor. Balkonlara ve pencerelere ulaşan bu yapılar, üst katlarda yaşayan kediler için kuruluyor. Kimi tek parça bir rampadan oluşurken kimi birkaç kat boyunca zikzak çiziyor. Evlerle dışarısı arasında bağlantı kuran merdivenler, farklı malzemeleri ve biçimleriyle kentin konutlarında dikkat çeken ayrıntılardan biri.
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Bazıları balkonları bağlıyor, bazıları birkaç kat yükseliyor
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Kentteki merdivenler fotoğraflanarak kitapta toplandı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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