Kediler İçin Sokaktan Üst Katlara Uzanan Yollar Kurdular!

Bern’deki kedi merdivenlerinin ortak bir tasarımı yok. Bazı evlerde pencereye yaslanan dar bir tahta kullanılırken bazılarında dış cephe boyunca ilerleyen küçük basamaklar bulunuyor. Yol, kedinin ulaşması istenen balkon ya da pencereye göre şekilleniyor.

Örnekler arasında ağaç dallarıyla pencereleri birbirine bağlayan ahşap köprüler, borular boyunca yükselen basamaklar ve metal destekli yapılar da var. Bazı merdivenler birkaç kata ulaşmak için yön değiştiriyor; ara platformlar farklı seviyeler arasında geçiş sağlıyor.

Spiral biçimindeki küçük merdivenler ve çatılar arasında uzanan bağlantılar da belgelenmiş durumda. Tek bir konutun ihtiyacına göre yapılan düzenlemeler, bu nedenle basit bir tahtadan oldukça ayrıntılı dış cephe yapılarına kadar değişiyor.