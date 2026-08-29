İlk Bakışta Kazayı Andırıyor: Şirket Binasına Ters Ev Sapladılar!
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Küçük ev büyük şirket binasına saldırıyor
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Beş yıllığına yapıldı ancak binadan indirilmedi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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