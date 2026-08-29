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İlk Bakışta Kazayı Andırıyor: Şirket Binasına Ters Ev Sapladılar!

İlk Bakışta Kazayı Andırıyor: Şirket Binasına Ters Ev Sapladılar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.08.2026 - 09:04
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Slovakya’nın başkenti Bratislava’daki modern şirket binalarından biri, duvarına saplanmış gibi duran ters çevrilmiş bir evle çevresindeki yapılardan ayrılıyor. Beş yıllığına hazırlanan sıra dışı sanat eseri, planlanan sergileme süresini aşarak binanın simgesine dönüştü.

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Küçük ev büyük şirket binasına saldırıyor

Küçük ev büyük şirket binasına saldırıyor

Bratislava’nın Bajkalská Caddesi üzerindeki STRABAG merkezine uzaktan bakanlar, binanın cephesine çarpmış bir aile eviyle karşılaşıyor. Evin çatısı yapının içine gömülmüş gibi görünürken kapısı, pencereleri ve zemini havaya bakıyor. Yerleştirildiği açı, evin gökyüzünden düşerek binaya saplandığı izlenimini güçlendiriyor. Çevredeki sade ve modern ofis yapılarının arasında bulunan eser, caddenin en kolay fark edilen ayrıntılarından biri hâline geliyor.

'House Attack' adı verilen yerleştirme, gündelik nesnelerin biçimleriyle oynayan Avusturyalı sanatçı Erwin Wurm tarafından tasarlandı. Sanatçı çalışmayı, küçük bir evin kendisinden çok daha büyük bir binaya saldırıp saldıramayacağı sorusu üzerine kurdu. Normalde güvenlik, aile ve özel yaşamla ilişkilendirilen ev; ters çevrilip bir silah gibi şirket merkezine yöneltildiğinde tanıdık anlamını kaybediyor. Ortaya hem gerçeküstü hem de ilk bakışta komik görünen bir sahne çıkıyor.

Beş yıllığına yapıldı ancak binadan indirilmedi

Beş yıllığına yapıldı ancak binadan indirilmedi

House Attack başlangıçta kalıcı bir mimari unsur olarak tasarlanmadı. Eserin beş yıl boyunca sergilenmesi ve bu sürenin sonunda binadan kaldırılması planlanıyordu. Ancak ters ev zamanla hem şirket merkezinin hem de bulunduğu bölgenin tanınan simgelerinden birine dönüştü. Planlanan süre sona ermesine rağmen yerleştirme on yılı aşkın süre boyunca cephenin üzerinde kaldı ve bölgeden geçenlerin dikkatini çekmeyi sürdürdü.

Erwin Wurm, House Attack fikrini yalnızca Bratislava’da kullanmadı. Eserin farklı yorumları Viyana ve Buenos Aires gibi kentlerde de sergilendi. İlk örneklerden biri, Viyana’daki Modern Sanat Müzesi’nin cephesine yerleştirilen ve müzeye çarpmış gibi görünen evdi. Wurm’un çalışmalarında evler, otomobiller, mobilyalar ve kıyafetler gibi gündelik nesneler şişirilerek, daraltılarak veya alışılmadık konumlara getirilerek izleyicinin gerçeklik ve işlev algısı değiştiriliyor.

Bratislava’daki ters ev de sıradan bir şirket merkezini büyük bir kamusal sanat çalışmasına dönüştürüyor. Yapıyı daha önce görmeyenler ilk anda gerçek bir kazaya bakıyormuş hissine kapılabiliyor ancak yaklaşıldığında evin bilinçli şekilde tasarlanmış dev bir heykel olduğu anlaşılıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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