İlk Bakışta Kazayı Andırıyor: Şirket Binasına Ters Ev Sapladılar!

House Attack başlangıçta kalıcı bir mimari unsur olarak tasarlanmadı. Eserin beş yıl boyunca sergilenmesi ve bu sürenin sonunda binadan kaldırılması planlanıyordu. Ancak ters ev zamanla hem şirket merkezinin hem de bulunduğu bölgenin tanınan simgelerinden birine dönüştü. Planlanan süre sona ermesine rağmen yerleştirme on yılı aşkın süre boyunca cephenin üzerinde kaldı ve bölgeden geçenlerin dikkatini çekmeyi sürdürdü.

Erwin Wurm, House Attack fikrini yalnızca Bratislava’da kullanmadı. Eserin farklı yorumları Viyana ve Buenos Aires gibi kentlerde de sergilendi. İlk örneklerden biri, Viyana’daki Modern Sanat Müzesi’nin cephesine yerleştirilen ve müzeye çarpmış gibi görünen evdi. Wurm’un çalışmalarında evler, otomobiller, mobilyalar ve kıyafetler gibi gündelik nesneler şişirilerek, daraltılarak veya alışılmadık konumlara getirilerek izleyicinin gerçeklik ve işlev algısı değiştiriliyor.

Bratislava’daki ters ev de sıradan bir şirket merkezini büyük bir kamusal sanat çalışmasına dönüştürüyor. Yapıyı daha önce görmeyenler ilk anda gerçek bir kazaya bakıyormuş hissine kapılabiliyor ancak yaklaşıldığında evin bilinçli şekilde tasarlanmış dev bir heykel olduğu anlaşılıyor.