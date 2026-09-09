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Uzak Şehir'den Sevdiğim Sensin'e Geçen Alper Çankaya'nın Setten İlk Görüntüleri

Uzak Şehir'den Sevdiğim Sensin'e Geçen Alper Çankaya'nın Setten İlk Görüntüleri

Uzak Şehir Sevdiğim Sensin
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.09.2026 - 16:09
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Uzak Şehir'de iki sezon boyunca Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya, diziye vedasının ardından yeni rolüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevdiğim Sensin'in yeni sezon kadrosuna katılan başarılı oyuncunun canlandıracağı karakter merak edilirken setten ilk görüntüleri de ortaya çıktı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de iki sezon boyunca Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya, yeni sezonda Sevdiğim Sensin'in hikayesine dahil oldu.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de iki sezon boyunca Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya, yeni sezonda Sevdiğim Sensin'in hikayesine dahil oldu.

Star TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Sevdiğim Sensin, yeni sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı dizinin yeni sezon kadrosuna Uzak Şehir'in yıldızı Alper Çankaya katılmıştı. Alper Çankaya dizide Ali Cabbar karakterini canlandırırken karakter, Ferman'ın vurulmasını üstlenen Erkan'ın cezaevinde tanıştığı bir mahkum olarak hikayeye dahil olacak. Yeni karakteriyle ekranlara dönmeye hazırlanan Alper Çankaya'nın Sevdiğim Sensin setinden ilk görüntüleri de geldi.

İşte Uzak Şehir'den ayrılıp Sevdiğim Sensin'e geçen Alper Çankaya'nın setten ilk görüntüleri:

İşte Uzak Şehir'den ayrılıp Sevdiğim Sensin'e geçen Alper Çankaya'nın setten ilk görüntüleri:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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