Uzak Şehir'den Sevdiğim Sensin'e Geçen Alper Çankaya'nın Setten İlk Görüntüleri
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Uzak Şehir'de iki sezon boyunca Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya, diziye vedasının ardından yeni rolüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevdiğim Sensin'in yeni sezon kadrosuna katılan başarılı oyuncunun canlandıracağı karakter merak edilirken setten ilk görüntüleri de ortaya çıktı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de iki sezon boyunca Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya, yeni sezonda Sevdiğim Sensin'in hikayesine dahil oldu.
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İşte Uzak Şehir'den ayrılıp Sevdiğim Sensin'e geçen Alper Çankaya'nın setten ilk görüntüleri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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