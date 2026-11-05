Sevdiğim Sensin Bu Akşam (5 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? 23. Bölüm Ne Zaman?
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Star TV'nin perşembe akşamlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin, Erkan ile Dicle'nin hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Geçen hafta fragmanı yayınlanmasına rağmen yeni bölümle ekrana gelmeyen dizinin hayranları, 5 Kasım akşamı için aynı soruların cevabını arıyor: 'Sevdiğim Sensin bu akşam var mı, yok mu? Sevdiğim Sensin neden yoktu, final mi yaptı? Sevdiğim Sensin 23. bölüm ne zaman?'
Sevdiğim Sensin bu akşam var mı, yok mu? 5 Kasım'da yeni bölüm var mı?
Sevdiğim Sensin geçen hafta neden yoktu, final mi yaptı?
Sevdiğim Sensin 23. bölümde neler olacak, yeni bölüm ne zaman?
5 Kasım 2026 Perşembe Star TV yayın akışı
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