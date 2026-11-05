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Sevdiğim Sensin Bu Akşam (5 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? 23. Bölüm Ne Zaman?

Sevdiğim Sensin Bu Akşam (5 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? 23. Bölüm Ne Zaman?

yerli dizi yayın akışı Helin Kandemir
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
05.11.2026 - 16:18
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Star TV'nin perşembe akşamlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin, Erkan ile Dicle'nin hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Geçen hafta fragmanı yayınlanmasına rağmen yeni bölümle ekrana gelmeyen dizinin hayranları, 5 Kasım akşamı için aynı soruların cevabını arıyor: 'Sevdiğim Sensin bu akşam var mı, yok mu? Sevdiğim Sensin neden yoktu, final mi yaptı? Sevdiğim Sensin 23. bölüm ne zaman?'

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Sevdiğim Sensin bu akşam var mı, yok mu? 5 Kasım'da yeni bölüm var mı?

Sevdiğim Sensin bu akşam var mı, yok mu? 5 Kasım'da yeni bölüm var mı?

Sevdiğim Sensin bu akşam yeni bölümüyle ekranda. Dizinin 23. bölümü, 5 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de Star TV'de yayınlanacak. Kanalın yayın akışında Sevdiğim Sensin bu akşam 'Yeni Bölüm' ibaresiyle listeleniyor.

Kısacası 'Sevdiğim Sensin bu akşam var mı?' diye soranlar için cevap evet. Dicle'nin kaçırılmasıyla nefes kesen bir noktada kalan hikâye, bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

Sevdiğim Sensin geçen hafta neden yoktu, final mi yaptı?

Sevdiğim Sensin geçen hafta neden yoktu, final mi yaptı?

Sevdiğim Sensin'in 29 Ekim'de yeni bölümle ekrana gelmemesinin nedeni Cumhuriyet Bayramı'ydı. Star TV, bayram nedeniyle yayın akışında değişikliğe gitti ve dizinin saatinde yeni bölüm yerine tekrar bölüm yayınladı. 23. bölümün fragmanının o hafta paylaşılmış olması, ertelemenin son anda yapıldığını gösterdi.

Sevdiğim Sensin final mi yaptı sorusunun cevabı ise hayır. Dizi için alınmış bir final ya da yayından kaldırma kararı bulunmuyor; yeni bölüm yalnızca bir hafta ertelendi.

Sevdiğim Sensin 23. bölümde neler olacak, yeni bölüm ne zaman?

Sevdiğim Sensin 23. bölümde neler olacak, yeni bölüm ne zaman?

Ay Yapım imzalı dizide Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir, Erkan ile Dicle karakterlerine hayat veriyor. 23. bölümde kaçırılan Dicle'nin hikâyesi devam ederken Erkan onu bulmak için harekete geçiyor; ikilinin ilişkisi de bu süreçte yeni bir sınavla karşı karşıya kalıyor.

Bu akşamki bölümün ardından Sevdiğim Sensin'in 24. bölümünün 12 Kasım 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de Star TV'de yayınlanması bekleniyor. Kesin tarih kanalın haftalık yayın akışıyla netleşecek.

5 Kasım 2026 Perşembe Star TV yayın akışı

5 Kasım 2026 Perşembe Star TV yayın akışı

Sevdiğim Sensin'in yeni bölümüyle yer aldığı 5 Kasım Perşembe Star TV yayın akışında gün boyu ekrana gelecek yapımlar aşağıdaki gibi:

07.00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

08.15 Bugüne Başlarken

08.30 Cansu Canan ile Bugün

10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları (Tekrar)

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)

03.00 Fazilet Hanım ve Kızları (Tekrar)

05.00 Baba Ocağı (Tekrar)

Sevdiğim Sensin bu akşam 20.00'de Star TV'de, bir sonraki durak ise 12 Kasım Perşembe akşamı olacak.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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