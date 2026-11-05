Sevdiğim Sensin Bu Akşam (5 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? 23. Bölüm Ne Zaman?

Sevdiğim Sensin'in 29 Ekim'de yeni bölümle ekrana gelmemesinin nedeni Cumhuriyet Bayramı'ydı. Star TV, bayram nedeniyle yayın akışında değişikliğe gitti ve dizinin saatinde yeni bölüm yerine tekrar bölüm yayınladı. 23. bölümün fragmanının o hafta paylaşılmış olması, ertelemenin son anda yapıldığını gösterdi.

Sevdiğim Sensin final mi yaptı sorusunun cevabı ise hayır. Dizi için alınmış bir final ya da yayından kaldırma kararı bulunmuyor; yeni bölüm yalnızca bir hafta ertelendi.