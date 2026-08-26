Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Açıkladı: “Herkese Asgari Gelir” Dönemi Başlayacak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in paylaştığı son bilgilere göre, halihazırda farklı kanallardan yürütülen sosyal yardım programları, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) adıyla tek bir merkezde toplanacak. Milletvekillerinin sorularını yanıtlarken ekonomideki yeni adımlara değinen Bakan Şimşek, 2023 yılının ikinci yarısında başlatılan ekonomi programının meyvelerini vermeye başladığını ve asıl amaçlarının yaratılan bu refah artışını toplumun tüm kesimlerine adil bir şekilde dağıtmak olduğunu vurguladı. Bu hedef doğrultusunda bütçeden sosyal desteklere ayrılan payın her geçen gün arttığına dikkat çeken Şimşek, 2002 yılında yüzde 1,3 olan bu oranın 2026 yılı itibarıyla yüzde 4,8 seviyesine ulaşacağını belirtti. Şimşek'in açıklamalarındaki en dikkat çekici detay ise, GETAD projesiyle birlikte aile odaklı, çok daha kapsayıcı ve fert başına asgari bir gelir düzeyini garanti altına alacak bir yapının inşa ediliyor olmasıydı.

Sosyal yardımlardaki bu büyük değişimin teknik boyutu ve işleyişi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gelecek vizyonunu yansıtan raporlarında gün yüzüne çıktı. Şu an simülasyon ve test aşamasında olan GETAD modelinin, ilgili yasal düzenlemelerin meclisten geçip yürürlüğe girmesiyle birlikte hızla vatandaşın kullanımına sunulması planlanıyor. Yeni sistem sadece yardımların birleştirilmesini değil, aynı zamanda çağın gerekliliklerine uygun bir dijitalleşmeyi de beraberinde getiriyor. Bu kapsamda hayata geçirilecek Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi sayesinde vatandaşlar, hak ettikleri destek tutarlarını, Aile Kart bilgilerini ve tüm kullanım geçmişlerini geliştirilecek yeni bir mobil uygulama üzerinden cep telefonlarından anlık olarak takip edebilecekler.

Devlet desteklerinin doğrudan gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için de değerlendirme kriterleri tamamen yenileniyor. Geleneksel muhtaçlık tespiti yöntemlerinin yerine, kişilerin ve hanelerin sosyoekonomik durumlarını detaylı bir puanlama mantığıyla analiz edecek olan Sosyal Ekonomik Risk Bilgi Sistemi (SERBİS) devreye alınacak. Yeni sistem, başvuruda bulunan ailelerin risk ve ihtiyaç durumlarını yapay zeka destekli altyapılarla çok daha hassas bir şekilde ölçecek. Tüm bu teknolojik adımlara ek olarak, sahada yapılacak çalışmaların kalitesini artırmak için bir İzleme Merkezi de kurulacak. Bu merkez, yardıma uygun görülen hanelere uzmanlar tarafından yapılacak fiziksel ziyaretlerin tek bir ekrandan planlanmasını, takip edilmesini ve sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlayacak.