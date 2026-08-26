Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Açıkladı: “Herkese Asgari Gelir” Dönemi Başlayacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşın alım gücünü enflasyona ezdirmemek amacıyla sosyal yardımların 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD)' altında birleştirileceğini açıkladı. Her bireye asgari bir gelir sağlamayı hedefleyen yeni sistemde, kimin ne kadar yardıma ihtiyacı olduğu 'SERBİS' adı verilen yeni bir dijital puanlama altyapısıyla belirlenecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye'nin enflasyonla mücadele sürecinde dar gelirli vatandaşların alım gücünü korumak ve devlet desteklerini daha verimli hale getirmek amacıyla sosyal yardımlarda köklü bir yapısal dönüşüme gidiliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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