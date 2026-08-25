Kabataş Erkek Lisesi YKS Birincisi Olan Öğrencilere TOGG Marka Araba Hediye Etti

Sınavda birincilik elde eden üç öğrenciye TOGG marka otomobil hediye edildiği belirtildi.

118 yıllık tarihi lisenin resmi X ve Instagram hesaplarında yapılan paylaşımda “Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye birinciliği elde ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan üç öğrencimizi, TOGG marka araç ödülüyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” denildi.

“Türkiye’nin geleceğine yön verecek gençlerimizin azmi, emeği ve başarısı hepimiz için büyük bir ilham kaynağı.” ifadesine yer verilen mesaj şöyle devam etti: “Bu anlamlı ödül töreninde; öğrencilerimizin başarılarını birlikte kutlayacak, onların hayallerine giden yolda attıkları bu önemli adımı gururla paylaşacağız.”

İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri YKS'de ilk 5 sırayı aldı ve ilk 100'e 22 öğrenci girdi. 29 kişi İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, 18 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ne, 18 kişi de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gidecek.