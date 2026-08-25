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Kabataş Erkek Lisesi YKS Birincisi Olan Öğrencilere TOGG Marka Araba Hediye Etti

Kabataş Erkek Lisesi YKS Birincisi Olan Öğrencilere TOGG Marka Araba Hediye Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2026 - 23:01
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İstanbul'un tarihi okulları arasındaki Kabataş Erkek Lisesi'nde üç YKS birincisine TOGG marka otomobil hediye edildi.

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Bu sene Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk beş sırayı alan, ayrıca ilk 100'e 22 öğrenci yerleştiren Kabataş Erkek Lisesi'nin sosyal medya hesaplarında yeni bir paylaşım yapıldı.

Bu sene Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk beş sırayı alan, ayrıca ilk 100'e 22 öğrenci yerleştiren Kabataş Erkek Lisesi'nin sosyal medya hesaplarında yeni bir paylaşım yapıldı.

Sınavda birincilik elde eden üç öğrenciye TOGG marka otomobil hediye edildiği belirtildi. 

118 yıllık tarihi lisenin resmi X ve Instagram hesaplarında yapılan paylaşımda “Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye birinciliği elde ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan üç öğrencimizi, TOGG marka araç ödülüyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” denildi.

“Türkiye’nin geleceğine yön verecek gençlerimizin azmi, emeği ve başarısı hepimiz için büyük bir ilham kaynağı.” ifadesine yer verilen mesaj şöyle devam etti: “Bu anlamlı ödül töreninde; öğrencilerimizin başarılarını birlikte kutlayacak, onların hayallerine giden yolda attıkları bu önemli adımı gururla paylaşacağız.”

İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri YKS'de ilk 5 sırayı aldı ve ilk 100'e 22 öğrenci girdi. 29 kişi İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, 18 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ne, 18 kişi de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gidecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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