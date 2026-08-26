Altın Fiyatında Son 27 Yılın En Güçlü Rallisi: 1999’dan Bu Yana Görülmemiş Kazanç ve Masadaki Yeni Riskler
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Küresel piyasalarda tarihi bir ağustos ayı geçiren ons altın, son çeyrek asrın en güçlü aylık getirisine imza atmaya hazırlanırken rekor seviyelerin hemen ardından sakin bir seyre geçti. Fonların yoğun alımlarıyla 4 bin 700 dolarlık zirveyi test eden sarı metalde uzmanlar, soluklanma sürecinin piyasa sağlığı açısından kritik bir denge sağladığını belirtiyor.
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Küresel piyasalarda göz kamaştıran bir yükseliş sergileyen ons altın, son iki gündür sakin bir seyir izlese de Eylül 1999’dan bu yana kaydedilen en hızlı aylık getiriye doğru emin adımlarla ilerliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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