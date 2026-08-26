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Altın Fiyatında Son 27 Yılın En Güçlü Rallisi: 1999’dan Bu Yana Görülmemiş Kazanç ve Masadaki Yeni Riskler

Altın Fiyatında Son 27 Yılın En Güçlü Rallisi: 1999’dan Bu Yana Görülmemiş Kazanç ve Masadaki Yeni Riskler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2026 - 07:13
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Küresel piyasalarda tarihi bir ağustos ayı geçiren ons altın, son çeyrek asrın en güçlü aylık getirisine imza atmaya hazırlanırken rekor seviyelerin hemen ardından sakin bir seyre geçti. Fonların yoğun alımlarıyla 4 bin 700 dolarlık zirveyi test eden sarı metalde uzmanlar, soluklanma sürecinin piyasa sağlığı açısından kritik bir denge sağladığını belirtiyor.

Kaynak: Ömer Faruk Bingöl / Türkiye Gazetesi

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Küresel piyasalarda göz kamaştıran bir yükseliş sergileyen ons altın, son iki gündür sakin bir seyir izlese de Eylül 1999’dan bu yana kaydedilen en hızlı aylık getiriye doğru emin adımlarla ilerliyor.

Küresel piyasalarda göz kamaştıran bir yükseliş sergileyen ons altın, son iki gündür sakin bir seyir izlese de Eylül 1999’dan bu yana kaydedilen en hızlı aylık getiriye doğru emin adımlarla ilerliyor.

Salı günü 4 bin 697 dolarla tarihi zirveleri zorladıktan sonra hafif bir geri çekilme yaşayan kıymetli metal, 26 Ağustos sabah saatlerinde 4 bin 655 dolar bandında el değiştirirken yalnızca bu ay yatırımcısına yaklaşık yüzde 15 oranında kazanç sağladı. Bu tablo, 1999 yılındaki yüzde 18’lik tarihi sıçramadan sonraki en güçlü aylık ralli olarak kayıtlara geçmek üzere.

Sarı metaldeki bu dikkat çekici tablonun arkasında devasa bir kurumsal talep yatıyor. Ay başından bu yana küresel altın borsa yatırım fonlarına (ETF) yaklaşık 60 tonluk giriş gerçekleşti ve bu durum son bir yılın en yüksek aylık fon katılımını beraberinde getirdi. Eş zamanlı olarak büyük hedge fonlar da yükseliş beklentisiyle açtıkları net uzun pozisyonlarını son 11 ayın zirvesine taşıdı. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, bu yoğun talebin yalnızca teknik grafik kırılmalarıyla sınırlı kalmadığını; küresel çaptaki siyasi belirsizlikler, bütçe açıkları ve finansal endişelerin yatırımcıları hızla güvenli limana yönlendirdiğini vurguluyor.

Piyasanın zirveden sonra kısa bir duraklama evresine girmesini değerlendiren uzmanlar, bu sakinliği piyasa dinamikleri açısından son derece olumlu bir işaret olarak görüyor. Sürekli ve dikey yönlü fiyat artışlarının yatırımcılarda kontrolsüz bir panik alımı yarattığına dikkat çeken Hansen, böylesi dik ivmelerin momentum kaybı anında çok sert ve yıkıcı düzeltmelere kapı aralayabileceğini hatırlatıyor. Uzmanlara göre fiyatların belirli bir aralıkta oturması ve dengelenmesi, piyasayı tepeden kovalamak zorunda kalmadan yeni pozisyon almak veya kâr realizesi yapmak isteyen yatırımcılara çok daha güvenli ve sağlıklı bir zemin sunuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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