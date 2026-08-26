Altın Fiyatında Son 27 Yılın En Güçlü Rallisi: 1999’dan Bu Yana Görülmemiş Kazanç ve Masadaki Yeni Riskler

Salı günü 4 bin 697 dolarla tarihi zirveleri zorladıktan sonra hafif bir geri çekilme yaşayan kıymetli metal, 26 Ağustos sabah saatlerinde 4 bin 655 dolar bandında el değiştirirken yalnızca bu ay yatırımcısına yaklaşık yüzde 15 oranında kazanç sağladı. Bu tablo, 1999 yılındaki yüzde 18’lik tarihi sıçramadan sonraki en güçlü aylık ralli olarak kayıtlara geçmek üzere.

Sarı metaldeki bu dikkat çekici tablonun arkasında devasa bir kurumsal talep yatıyor. Ay başından bu yana küresel altın borsa yatırım fonlarına (ETF) yaklaşık 60 tonluk giriş gerçekleşti ve bu durum son bir yılın en yüksek aylık fon katılımını beraberinde getirdi. Eş zamanlı olarak büyük hedge fonlar da yükseliş beklentisiyle açtıkları net uzun pozisyonlarını son 11 ayın zirvesine taşıdı. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, bu yoğun talebin yalnızca teknik grafik kırılmalarıyla sınırlı kalmadığını; küresel çaptaki siyasi belirsizlikler, bütçe açıkları ve finansal endişelerin yatırımcıları hızla güvenli limana yönlendirdiğini vurguluyor.

Piyasanın zirveden sonra kısa bir duraklama evresine girmesini değerlendiren uzmanlar, bu sakinliği piyasa dinamikleri açısından son derece olumlu bir işaret olarak görüyor. Sürekli ve dikey yönlü fiyat artışlarının yatırımcılarda kontrolsüz bir panik alımı yarattığına dikkat çeken Hansen, böylesi dik ivmelerin momentum kaybı anında çok sert ve yıkıcı düzeltmelere kapı aralayabileceğini hatırlatıyor. Uzmanlara göre fiyatların belirli bir aralıkta oturması ve dengelenmesi, piyasayı tepeden kovalamak zorunda kalmadan yeni pozisyon almak veya kâr realizesi yapmak isteyen yatırımcılara çok daha güvenli ve sağlıklı bir zemin sunuyor.