Yeraltı'nın Yeni Sezon Afişi The Vampire Diaries'in İkonik Pozuna Benzetildi!

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nu buluşturan Yeraltı, ocak ayında başlayan ilk sezonunu 16 bölümle kapatmıştı. Hikayenin merkezinde, ailesinin katilinden intikam alıp cezaevine giren Haydar Ali var. Üç yıl sonra dışarı çıktığında onu bekleyen sürpriz pek de hoş değil. Hâlâ unutamadığı Ceylan, artık en yakınındaki adam Bozo'nun karısı.

Yeraltı 2. sezon için geri sayım da bitmek üzere. Yeni sezon 7 Ekim Çarşamba akşamı NOW'da başlıyor; kadroya İsmail Hacıoğlu ve Şükran Ovalı gibi güçlü isimler de katıldı.