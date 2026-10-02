Yeraltı'nın Yeni Sezon Afişi The Vampire Diaries'in İkonik Pozuna Benzetildi!
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NOW'un sevilen dizisi Yeraltı, 7 Ekim'deki dönüşü öncesinde 2. sezon afişini paylaştı. Haydar Ali, Ceylan ve Bozo'nun yeni karesi dizi hayranlarını heyecanlandırırken bir detay da hemen dikkat çekti. Ortada kırmızı elbiseli bir kadın, iki yanında koltuklara kurulmuş takım elbiseli iki adam... Bu poz, The Vampire Diaries'in ikonik pozuna benzetildi.
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Yeraltı, Haydar Ali, Ceylan ve Bozo arasındaki aşk üçgeniyle 7 Ekim'de 2. sezonuna başlıyor.
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Merakla beklenen Yeraltı'nın yeni afişi yayınlandı. Afişte Ceylan ortada ayakta, Haydar Ali ile Bozo ise iki yanında oturuyor.
The Vampire Diaries'in ikonik karesinde Elena da Damon ile Stefan'ın arasında aynı pozla duruyordu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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