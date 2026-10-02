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Yeraltı'nın Yeni Sezon Afişi The Vampire Diaries'in İkonik Pozuna Benzetildi!

Yeraltı'nın Yeni Sezon Afişi The Vampire Diaries'in İkonik Pozuna Benzetildi!

Yeraltı Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2026 - 09:48
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NOW'un sevilen dizisi Yeraltı, 7 Ekim'deki dönüşü öncesinde 2. sezon afişini paylaştı. Haydar Ali, Ceylan ve Bozo'nun yeni karesi dizi hayranlarını heyecanlandırırken bir detay da hemen dikkat çekti. Ortada kırmızı elbiseli bir kadın, iki yanında koltuklara kurulmuş takım elbiseli iki adam... Bu poz, The Vampire Diaries'in ikonik pozuna benzetildi.

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Yeraltı, Haydar Ali, Ceylan ve Bozo arasındaki aşk üçgeniyle 7 Ekim'de 2. sezonuna başlıyor.

Yeraltı, Haydar Ali, Ceylan ve Bozo arasındaki aşk üçgeniyle 7 Ekim'de 2. sezonuna başlıyor.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nu buluşturan Yeraltı, ocak ayında başlayan ilk sezonunu 16 bölümle kapatmıştı. Hikayenin merkezinde, ailesinin katilinden intikam alıp cezaevine giren Haydar Ali var. Üç yıl sonra dışarı çıktığında onu bekleyen sürpriz pek de hoş değil. Hâlâ unutamadığı Ceylan, artık en yakınındaki adam Bozo'nun karısı.

Yeraltı 2. sezon için geri sayım da bitmek üzere. Yeni sezon 7 Ekim Çarşamba akşamı NOW'da başlıyor; kadroya İsmail Hacıoğlu ve Şükran Ovalı gibi güçlü isimler de katıldı.

Merakla beklenen Yeraltı'nın yeni afişi yayınlandı. Afişte Ceylan ortada ayakta, Haydar Ali ile Bozo ise iki yanında oturuyor.

Merakla beklenen Yeraltı'nın yeni afişi yayınlandı. Afişte Ceylan ortada ayakta, Haydar Ali ile Bozo ise iki yanında oturuyor.

Yeraltı'nın 2. sezon afişinde altı isim yer alıyor ama ilk bakışta dikkat ortadaki üçlüde toplanıyor. Kırmızı saten elbisesiyle ayakta duran Ceylan'ın bir eli Bozo'nun omzunda. Haydar Ali ve Bozo ise siyah takım elbiseleriyle oymalı koltuklara kurulmuş, kameraya meydan okur gibi bakıyor. Yeni afişteki ana karakterlerin pozu, The Vampire Diaries dizisinin ikonik pozuna benzetildi!

The Vampire Diaries'in ikonik karesinde Elena da Damon ile Stefan'ın arasında aynı pozla duruyordu.

The Vampire Diaries'in ikonik karesinde Elena da Damon ile Stefan'ın arasında aynı pozla duruyordu.

Benzetilen kare, 2009-2017 yılları arasında 8 sezon süren The Vampire Diaries'ten. Kırmızı elbisesiyle ortada duran Elena'yı Nina Dobrev, iki yanında oturan Salvatore kardeşleri ise Ian Somerhalder ve Paul Wesley canlandırıyordu. Asıl ilginç olan, iki dizinin de iki erkek arasında kalan bir kadının hikayesini anlatması. Elena'nın Damon ile Stefan arasında gidip geldiği aşk üçgeni, Ceylan'ın Haydar Ali ile Bozo arasında sıkıştığı hikayeyi hatırlatıyor. Benzerlik ekranla da sınırlı değil. Nina Dobrev, ekrandaki partneri Ian Somerhalder ile bir dönem gerçek hayatta da birlikteydi. Deniz Can Aktaş ile Devrim Özkan için de set aşkı iddiaları yaz aylarından beri konuşuluyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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