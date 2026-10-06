128 Yıllık Araştırma Kanıtladı: Hapın Rengi, Etkisini Değiştiriyor
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Renkler yalnızca gözümüze değil, duygularımıza da hitap ediyor. Üstelik bu etki sandığımızdan çok daha derin.
Bilim insanları bir hapın renginin bile onu nasıl algıladığımızı değiştirebildiğini gösteriyor. Filozoflar ise en sıradan bulduğumuz renk olan grinin aslında en çok şey anlatan renklerden biri olduğunu söylüyor.
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128 Yıllık Araştırma: Renkle Duygu Arasında Evrensel Bir Bağ Var
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Hapın Rengi Bile Algıyı Değiştiriyor
Gri: Ne Siyah Ne Beyaz
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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