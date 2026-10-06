128 Yıllık Araştırma Kanıtladı: Hapın Rengi, Etkisini Değiştiriyor

Renkler yalnızca gözümüze değil, duygularımıza da hitap ediyor. Üstelik bu etki sandığımızdan çok daha derin.

Bilim insanları bir hapın renginin bile onu nasıl algıladığımızı değiştirebildiğini gösteriyor. Filozoflar ise en sıradan bulduğumuz renk olan grinin aslında en çok şey anlatan renklerden biri olduğunu söylüyor.

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