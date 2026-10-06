Türkiye LÖSEV İçi Tek Yürek Oldu: 100 Bin Kişi Ata'mım Huzuruna Koştu
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LÖSEV’in lösemi tedavisi gören çocukları ve aileleri, iyileşmiş gençleri, yetişkin kanser hastaları ve gönüllü ordusu Anıtkabir’de buluştu. LÖSEV’in Türkiye geneli yaptığı çağrı ile 100 bin kişi Ata’nın huzuruna koştu.
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Dr. Üstün Ezer: “100 Yıl Da Geçse Halen Ülkemizin Umudu Ve Birleştirici Gücüsün.”
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