Sakallı Erkekler Daha Çekici mi? Sakalın Asıl Görevi Ortaya Çıktı!

2012'de Yeni Zelanda ve Samoa'da yapılan bir araştırmada, kadınlar sakallı yüzleri sakalsız hallerinden daha çekici bulmadı. Bu konudaki diğer çalışmaların sonuçları da karışık: Kimi sakalsız yüzleri, kimi kirli sakalı ya da gür sakalı tercih ediyor.

Ancak aynı araştırmada hem kadınlar hem erkekler, sakallı erkekleri daha yaşlı ve sosyal statüsü daha yüksek biri olarak değerlendirdi. Öfkeli bir ifade takınan sakallı erkekler de aynı ifadedeki sakalsız erkeklerden çok daha saldırgan bulundu.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden antropoloji profesörü David Puts'a göre sakal, alt yüzü ve çeneyi olduğundan büyük gösteriyor. Bu da karşı tarafa olgunluk, güç ve caydırıcılık mesajı veriyor.