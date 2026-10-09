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Sakallı Erkekler Daha Çekici mi? Sakalın Asıl Görevi Ortaya Çıktı!

Sakallı Erkekler Daha Çekici mi? Sakalın Asıl Görevi Ortaya Çıktı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 11:22
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Sakallı erkeklerin, daha 'erkeksi' ve dolayısıyla kadınlara daha 'çekici' geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Merak etmeyin, Charles Darwin de tıpkı sizin gibi düşünüyordu. Darwin, erkeklerdeki sakalın tavus kuşunun kuyruğu gibi karşı cinsi etkilemek için evrimleştiğini düşündü.

Ancak yapılan araştırmalar, Darwin'in bu konuda pek de haklı olmayabileceğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre sakalın asıl işlevi, 'diğer erkeklerin' gözünde daha olgun, güçlü ve saygın görünmek olabilir!

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Sakallı Yüzler Daha Çekici Bulunmadı

Sakallı Yüzler Daha Çekici Bulunmadı

2012'de Yeni Zelanda ve Samoa'da yapılan bir araştırmada, kadınlar sakallı yüzleri sakalsız hallerinden daha çekici bulmadı. Bu konudaki diğer çalışmaların sonuçları da karışık: Kimi sakalsız yüzleri, kimi kirli sakalı ya da gür sakalı tercih ediyor.

Ancak aynı araştırmada hem kadınlar hem erkekler, sakallı erkekleri daha yaşlı ve sosyal statüsü daha yüksek biri olarak değerlendirdi. Öfkeli bir ifade takınan sakallı erkekler de aynı ifadedeki sakalsız erkeklerden çok daha saldırgan bulundu.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden antropoloji profesörü David Puts'a göre sakal, alt yüzü ve çeneyi olduğundan büyük gösteriyor. Bu da karşı tarafa olgunluk, güç ve caydırıcılık mesajı veriyor.

Peki Sakalın Asıl Görevi Ne?

Peki Sakalın Asıl Görevi Ne?

Puts, sakalın büyük olasılıkla en çok erkekler arasında statü kazanmaya yaradığını düşünüyor. İngiltere'de 1842-1971 arasındaki sakal modasını inceleyen bir çalışma da bunu destekliyor: Sakal, bekar erkeklerin sayısının arttığı, yani rekabetin kızıştığı dönemlerde daha çok moda oluyordu.

Bir başka teori ise sakalın çeneyi koruduğu yönünde. Araştırmacılar, kemiğe benzer dayanıklılıktaki bir çene modelini tıraşlı ve tıraşsız koyun derisiyle kaplayıp üzerine ağırlık düşürdü. Tıraşlı modele gelen darbe kuvveti yüzde 16 daha fazla çıktı.

Ancak 2018'de UFC dövüşçüleri üzerinde yapılan bir araştırma, sakalın nakavt olma riskini azaltmadığını gösterdi. Bazı bilim insanlarına göre rakibin tutunabileceği bir yer olduğu için sakal dövüşte dezavantaj bile olabilir.

Sakalın çekici bulunup bulunmaması ise tamamen kişisel bir tercih. Yani 'sakallı erkek çekicidir' diye bir bulguya, bilim dünyası henüz ulaşmadı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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