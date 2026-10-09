Sakallı Erkekler Daha Çekici mi? Sakalın Asıl Görevi Ortaya Çıktı!
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Sakallı erkeklerin, daha 'erkeksi' ve dolayısıyla kadınlara daha 'çekici' geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Merak etmeyin, Charles Darwin de tıpkı sizin gibi düşünüyordu. Darwin, erkeklerdeki sakalın tavus kuşunun kuyruğu gibi karşı cinsi etkilemek için evrimleştiğini düşündü.
Ancak yapılan araştırmalar, Darwin'in bu konuda pek de haklı olmayabileceğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre sakalın asıl işlevi, 'diğer erkeklerin' gözünde daha olgun, güçlü ve saygın görünmek olabilir!
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Sakallı Yüzler Daha Çekici Bulunmadı
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Peki Sakalın Asıl Görevi Ne?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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