Bu 3 Cihazı Sürekli Prizde Bırakanlar Bir Kez Daha Düşünsün

Isı üreten bütün küçük ev aletleri gibi ekmek kızartma makineleri de prizde ve gözetimsiz bırakıldığında yangına yol açabiliyor; özellikle içinde kırıntı birikmişse risk artıyor. Prize takılıyken kendiliğinden çalıştığı için toplatılan modeller bile oldu.

ABD'de 2002-2009 yılları arasında çıkan 1.335 mutfak yangınının sebebi ekmek kızartma makineleriydi. Bu konudaki en güncel veri de bu.