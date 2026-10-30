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Bu 3 Cihazı Sürekli Prizde Bırakanlar Bir Kez Daha Düşünsün

Bu 3 Cihazı Sürekli Prizde Bırakanlar Bir Kez Daha Düşünsün

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 16:33
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Kahve makinesi, ekmek kızartma makinesi ve hava fritözü çoğu mutfakta sürekli prizde duruyor. Ancak uzmanlar, bu küçük aletlerin kullanılmadığı zamanlarda fişinin çekilmesini öneriyor. İşte nedenleri...

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Kahve makinelerindeki ısıtıcılar prizde kaldıkça yangın riski taşıyor.

Kahve makinelerindeki ısıtıcılar prizde kaldıkça yangın riski taşıyor.

ABD'de Ulusal Yangından Korunma Derneği (NFPA) ve Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, tezgah üstündeki bütün mutfak aletlerinin kullanılmadığında fişten çekilmesini öneriyor. Bu cihazlar prize takılı kaldıkça elektrik çekmeye devam ediyor.

Kahve makinelerinin çoğunda suyu ısıtan ya da demlenen kahveyi sıcak tutan bir ısıtıcı bulunuyor. Yeni makinelerin birçoğunda otomatik kapanma özelliği olsa da NFPA, ısıtıcısı olan her cihazın kullanılmadığında fişinin çekilmesini tavsiye ediyor. Wi-Fi bağlantılı ve büyük ekranlı modeller ise boşta beklerken bile birkaç watt elektrik harcayabiliyor.

Ekmek kızartma makinesinin içinde biriken kırıntılar tehlike yaratabiliyor.

Ekmek kızartma makinesinin içinde biriken kırıntılar tehlike yaratabiliyor.

Isı üreten bütün küçük ev aletleri gibi ekmek kızartma makineleri de prizde ve gözetimsiz bırakıldığında yangına yol açabiliyor; özellikle içinde kırıntı birikmişse risk artıyor. Prize takılıyken kendiliğinden çalıştığı için toplatılan modeller bile oldu.

ABD'de 2002-2009 yılları arasında çıkan 1.335 mutfak yangınının sebebi ekmek kızartma makineleriydi. Bu konudaki en güncel veri de bu.

Hava fritözlerinin ekranları kullanılmadıklarında da elektrik çekiyor.

Hava fritözlerinin ekranları kullanılmadıklarında da elektrik çekiyor.

Hava fritözleri ve fırın, mikrodalga ile fritözü tek cihazda birleştiren tezgah üstü modeller giderek daha akıllı hale geliyor. Birçoğunda yangın riskini azaltan otomatik kapanma özelliği bulunuyor.

Ancak Colorado'da enerji verimliliği üzerine çalışan bir elektrik şirketinin sahibi Jason Altshuler'e göre bu cihazların gelişmiş ekranları, kullanılmadıkları zamanlarda da kayda değer miktarda elektrik çekiyor. Altshuler, büyük ekranlı cihazları kapatarak elektrik faturasında yılda 30 ila 70 dolar tasarruf edilebileceğini tahmin ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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