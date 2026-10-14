Ne Buzdolabı Ne de Su Isıtıcısı: Mutfaklarda En Çok Elektrik Harcayan Eşya Belli Oldu
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Artan elektrik maliyetleri, evdeki cihazların ne kadar güç çektiği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Sözcü'nün haberine göre nominal gücü 2500 watt ve üzeri olan elektrikli fırın, anlık güç çekişinde yaklaşık 40 watt'lık modern bir buzdolabı kompresöründen 60-65 kat daha fazla elektrik kullanabiliyor.
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Elektrikli fırın çalıştığı anda 2500 watt ve üzeri güç çekiyor.
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İndüksiyonlu ocak fırından daha az güç çekiyor ama bir saatte 1,2 kWh tutuyor.
Çamaşır makinesinin tek bir yıkama döngüsü 0,6 ile 1 kWh arasında elektrik harcıyor.
Buzdolabı düşük güçle çalışsa da gün boyu devrede kaldığı için faturadaki yeri hiç küçümsenmiyor.
Fırın kapağını sık açmamak ve kabı ocağa uygun seçmek faturayı hafifletiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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