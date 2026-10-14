Ne Buzdolabı Ne de Su Isıtıcısı: Mutfaklarda En Çok Elektrik Harcayan Eşya Belli Oldu

Sözcü'nün aktardığı hesaba göre elektrikli fırının nominal gücü 2500 watt ve üzerinde. Yarım saatlik bir pişirmenin ortalama maliyeti ise 1,25 kWh. Karşılaştırma noktası olan buzdolabı kompresörü ise yaklaşık 40 watt çekiyor; 60-65 katlık fark da buradan çıkıyor.

Burada dikkat edilmesi gereken bir ayrım var: 65 katlık oran, cihazların çalıştığı o andaki güç çekişini anlatıyor, yıllık toplam tüketimi değil. Farklı kaynaklarda fırınların kullanım sırasında 2.000 ile 5.000 watt arasında güç çektiği, buzdolaplarının ise modele göre 300-800 watt bandında seyrettiği de yazılıyor.