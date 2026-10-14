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Ne Buzdolabı Ne de Su Isıtıcısı: Mutfaklarda En Çok Elektrik Harcayan Eşya Belli Oldu

Ne Buzdolabı Ne de Su Isıtıcısı: Mutfaklarda En Çok Elektrik Harcayan Eşya Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2026 - 14:24
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Artan elektrik maliyetleri, evdeki cihazların ne kadar güç çektiği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Sözcü'nün haberine göre nominal gücü 2500 watt ve üzeri olan elektrikli fırın, anlık güç çekişinde yaklaşık 40 watt'lık modern bir buzdolabı kompresöründen 60-65 kat daha fazla elektrik kullanabiliyor.

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Elektrikli fırın çalıştığı anda 2500 watt ve üzeri güç çekiyor.

Elektrikli fırın çalıştığı anda 2500 watt ve üzeri güç çekiyor.

Sözcü'nün aktardığı hesaba göre elektrikli fırının nominal gücü 2500 watt ve üzerinde. Yarım saatlik bir pişirmenin ortalama maliyeti ise 1,25 kWh. Karşılaştırma noktası olan buzdolabı kompresörü ise yaklaşık 40 watt çekiyor; 60-65 katlık fark da buradan çıkıyor.

Burada dikkat edilmesi gereken bir ayrım var: 65 katlık oran, cihazların çalıştığı o andaki güç çekişini anlatıyor, yıllık toplam tüketimi değil. Farklı kaynaklarda fırınların kullanım sırasında 2.000 ile 5.000 watt arasında güç çektiği, buzdolaplarının ise modele göre 300-800 watt bandında seyrettiği de yazılıyor.

İndüksiyonlu ocak fırından daha az güç çekiyor ama bir saatte 1,2 kWh tutuyor.

İndüksiyonlu ocak fırından daha az güç çekiyor ama bir saatte 1,2 kWh tutuyor.

İndüksiyonlu ocağın ortalama gücü 1200 watt. Bu da bir saatlik kullanımda 1,2 kWh elektrik demek. Fırının yarım saatte harcadığı 1,25 kWh'lık enerjiyle kıyaslandığında, ocakta kısa süreli pişirmeler daha ucuza geliyor.

Üreticilerin açıklamalarında indüksiyonlu ocakların ısı verimliliğinin yüzde 84 gibi yüksek bir orana ulaştığı belirtiliyor. Ancak bu oran pazarlama dilinde kullanılan bir değer; gerçek tasarruf kap boyutuna, pişirme süresine ve ocağın kapağının kapalı tutulup tutulmadığına göre değişiyor. Sözcü'nün önerileri arasında kabı göz boyutuna uygun seçmek ve pişirme sırasında kapak kullanmak da var.

Çamaşır makinesinin tek bir yıkama döngüsü 0,6 ile 1 kWh arasında elektrik harcıyor.

Çamaşır makinesinin tek bir yıkama döngüsü 0,6 ile 1 kWh arasında elektrik harcıyor.

Çamaşır makinesi anlık güçte fırın kadar zorlamıyor. Yine de seçilen programa ve suyun ısıtıldığı sıcaklığa göre her yıkama döngüsünde 0,6 ile 1 kWh arasında enerji çekiyor.

Farkı yaratan şey su ısıtma. Sözcü'ye göre çamaşırları uygun olduğunda daha düşük sıcaklıkta yıkamak, bu kalemi küçültmenin en kolay yollarından biri. Fransız ADEME verilerine dayanan başka bir haberde ise çamaşır makinesinin hanelerde yıllık ortalama 191 kWh kullandığı yazılıyor; bu rakam Türkiye'deki kullanım alışkanlıklarını birebir yansıtmayabilir.

Buzdolabı düşük güçle çalışsa da gün boyu devrede kaldığı için faturadaki yeri hiç küçümsenmiyor.

Buzdolabı düşük güçle çalışsa da gün boyu devrede kaldığı için faturadaki yeri hiç küçümsenmiyor.

Buzdolabının kompresörü sürekli değil, periyodik olarak devreye giriyor. Ama cihaz gün boyu, yılın her günü kesintisiz çalıştığı için toplam tüketim küçümsenecek gibi değil. Bu yüzden anlık güçle yıllık tüketimi karıştırmamak gerekiyor: fırın birkaç saat çalışıp susarken buzdolabı hiç durmuyor.

Başka kaynaklarda buzdolabının yıllık tüketiminin modele ve üretim yılına göre 200 ile 500 kWh arasında değiştiği belirtiliyor. Sözcü'nün tasarruf önerileri arasında buzdolabını düzenli temizlemek ve etrafında havalandırma boşluğu bırakmak da yer alıyor; kompresörün daha az zorlanması için bu iki basit adım yeterli olabiliyor.

Fırın kapağını sık açmamak ve kabı ocağa uygun seçmek faturayı hafifletiyor.

Fırın kapağını sık açmamak ve kabı ocağa uygun seçmek faturayı hafifletiyor.

Haberde sıralanan öneriler hep aynı noktaya çıkıyor: gereksiz enerji kaybını durdurmak. Pişirme sırasında fırın kapağını sık açmak içerideki ısıyı düşürüp cihazın daha uzun süre yüksek güçte çalışmasına yol açıyor. Ocakta kap boyutunu göz boyutuna uygun seçmek, kapakları kapalı tutmak ve yalnızca gereken kadar su kaynatmak da faturaya doğrudan yansıyor.

Yurt dışındaki bir haber sitesi, yemeğin bitmesine birkaç dakika kala fırını kapatıp kalan ısıdan yararlanmayı öneriyor. Anonim bir hanenin bu tür alışkanlıklarla aylık elektrik faturasında yaklaşık yüzde 15 tasarruf ettiği de aktarılıyor. Kesin rakamlar cihazın modeline ve kullanım sıklığına göre değişeceğinden, en güvenilir yol enerji etiketine bakıp kendi hesabını yapmak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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