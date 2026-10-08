Evdeki Elektrikli Aletlerin Ne Kadar Yaktığını Tahmin Edebilecek misin?
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Su ısıtıcısını çalıştırırken pek düşünmüyoruz ama fırının kapağını açınca içimizden “Bu kesin çok yakıyor” diyoruz. 😅 Peki evde her gün kullandığın elektrikli aletlerin ne kadar enerji tükettiğini gerçekten biliyor musun?
Tahminlerine güveniyorsan seni teste alalım! 👇🏻
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1. Sabah kahvesi için 2000 watt gücündeki su ısıtıcısını 3 dakika çalıştırdın. Sence ne kadar elektrik tüketti?
2. 1800 watt gücündeki saç kurutma makinesini 10 dakika kullandığında yaklaşık ne kadar elektrik harcarsın?
3. 2000 watt gücündeki ütü yarım saat boyunca çalışırsa yaklaşık ne kadar elektrik tüketir?
4. 750 watt gücündeki elektrikli süpürgeyi 40 dakika çalıştırdın. Yaklaşık tüketimi ne olur?
5. Ortalama 100 watt tüketen televizyonu 5 saat açık bırakırsan ne kadar elektrik harcar?
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6. Ortalama 65 watt tüketen dizüstü bilgisayar 8 saat boyunca kullanılırsa yaklaşık ne kadar elektrik harcar?
7. 2000 watt gücündeki elektrikli fırını 45 dakika çalıştırdığında yaklaşık ne kadar elektrik tüketirsin?
8. Ortalama 1000 watt tüketen bir klima 8 saat boyunca çalışırsa yaklaşık ne kadar elektrik harcar?
9. 1200 watt gücündeki mikrodalga fırını toplam 10 dakika kullandığında yaklaşık ne kadar elektrik tüketirsin?
10. Son olarak, 1500 watt gücündeki airfryer’ı yarım saat çalıştırdığında yaklaşık ne kadar elektrik harcarsın?
Fatura gelene kadar her şey yolunda!😜
Evdeki tüketime gayet hakimsin!
Evin enerji bakanı sensin!
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