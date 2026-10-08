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Evdeki Elektrikli Aletlerin Ne Kadar Yaktığını Tahmin Edebilecek misin?

Evdeki Elektrikli Aletlerin Ne Kadar Yaktığını Tahmin Edebilecek misin?

onedio.mimi - Onedio Editörü
08.10.2026 - 21:01
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Su ısıtıcısını çalıştırırken pek düşünmüyoruz ama fırının kapağını açınca içimizden “Bu kesin çok yakıyor” diyoruz. 😅 Peki evde her gün kullandığın elektrikli aletlerin ne kadar enerji tükettiğini gerçekten biliyor musun? 

Tahminlerine güveniyorsan seni teste alalım! 👇🏻

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1. Sabah kahvesi için 2000 watt gücündeki su ısıtıcısını 3 dakika çalıştırdın. Sence ne kadar elektrik tüketti?

1. Sabah kahvesi için 2000 watt gücündeki su ısıtıcısını 3 dakika çalıştırdın. Sence ne kadar elektrik tüketti?

2. 1800 watt gücündeki saç kurutma makinesini 10 dakika kullandığında yaklaşık ne kadar elektrik harcarsın?

2. 1800 watt gücündeki saç kurutma makinesini 10 dakika kullandığında yaklaşık ne kadar elektrik harcarsın?

3. 2000 watt gücündeki ütü yarım saat boyunca çalışırsa yaklaşık ne kadar elektrik tüketir?

3. 2000 watt gücündeki ütü yarım saat boyunca çalışırsa yaklaşık ne kadar elektrik tüketir?

4. 750 watt gücündeki elektrikli süpürgeyi 40 dakika çalıştırdın. Yaklaşık tüketimi ne olur?

4. 750 watt gücündeki elektrikli süpürgeyi 40 dakika çalıştırdın. Yaklaşık tüketimi ne olur?

5. Ortalama 100 watt tüketen televizyonu 5 saat açık bırakırsan ne kadar elektrik harcar?

5. Ortalama 100 watt tüketen televizyonu 5 saat açık bırakırsan ne kadar elektrik harcar?
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6. Ortalama 65 watt tüketen dizüstü bilgisayar 8 saat boyunca kullanılırsa yaklaşık ne kadar elektrik harcar?

6. Ortalama 65 watt tüketen dizüstü bilgisayar 8 saat boyunca kullanılırsa yaklaşık ne kadar elektrik harcar?

7. 2000 watt gücündeki elektrikli fırını 45 dakika çalıştırdığında yaklaşık ne kadar elektrik tüketirsin?

7. 2000 watt gücündeki elektrikli fırını 45 dakika çalıştırdığında yaklaşık ne kadar elektrik tüketirsin?

8. Ortalama 1000 watt tüketen bir klima 8 saat boyunca çalışırsa yaklaşık ne kadar elektrik harcar?

8. Ortalama 1000 watt tüketen bir klima 8 saat boyunca çalışırsa yaklaşık ne kadar elektrik harcar?

9. 1200 watt gücündeki mikrodalga fırını toplam 10 dakika kullandığında yaklaşık ne kadar elektrik tüketirsin?

9. 1200 watt gücündeki mikrodalga fırını toplam 10 dakika kullandığında yaklaşık ne kadar elektrik tüketirsin?

10. Son olarak, 1500 watt gücündeki airfryer’ı yarım saat çalıştırdığında yaklaşık ne kadar elektrik harcarsın?

10. Son olarak, 1500 watt gücündeki airfryer’ı yarım saat çalıştırdığında yaklaşık ne kadar elektrik harcarsın?

Fatura gelene kadar her şey yolunda!😜

Elektrikli aletlerin ne kadar enerji harcadığını pek düşünmüyorsun; senin için işini görmesi yeterli. 😅 Ancak çok ses çıkaran veya fazla ısınan bir cihaz, her zaman en fazla elektrik tüketen cihaz olmayabilir. Tüketimi asıl belirleyen, cihazın gücüyle birlikte ne kadar süre çalıştığıdır. Kullanım süresine biraz dikkat ederek hem faturayı azaltabilir hem de enerjiyi daha verimli kullanabilirsin. Bu bilinç özellikle önemli; çünkü evlerde fosil yakıtla çalışan sistemlerin önce az kullanılması sonra da yerini verimli elektrikli seçeneklerin alması, daha temiz bir geleceğe geçişin önemli adımlarından biri.

Evdeki tüketime gayet hakimsin!

Hangi cihazın çok, hangisinin daha az enerji tükettiğini genel olarak biliyorsun. Fırın, klima ve ütü gibi güçlü aletleri kullanırken dikkat ediyor, uzun süre açık kalan cihazların tüketimi artırdığını da unutmuyorsun. Yani enerjiyi verimli kullanma konusunda gayet bilinçlisin! Üstelik fosil yakıtla çalışan sistemlerin yerini daha verimli elektrikli seçeneklerin almasının, enerji dönüşümünün önemli bir parçası olduğunu da anlamışsın. Bu elektrik güneş ve rüzgar gibi temiz kaynaklardan üretildikçe dönüşümün çevreye sağladığı fayda giderek büyüyecek. Sen de sahip olduğun bu bilinçle, küçük tercihlerimizin neden bu kadar önemli olduğunu çoktan çözmüşsün!

Evin enerji bakanı sensin!

Hangi cihazın ne kadar elektrik harcadığını neredeyse nokta atışı biliyorsun. Bir aletin yalnızca gücüne değil, ne kadar süre çalıştığına da bakman gerektiğini çözmüşsün; bu yüzden evde gereksiz yere açık kalan hiçbir cihaz senden kolay kolay kaçamaz. 😄 Enerjiyi bilinçli kullanarak hem faturayı kontrol altında tutuyor hem de kaynakların boşa harcanmasını önlüyorsun. Üstelik fosil yakıtla çalışan sistemler yerine elektrifikasyona geçişin, daha temiz bir gelecek için ne kadar önemli olduğunun da farkındasın. Elektrik güneş ve rüzgar gibi temiz kaynaklardan üretildikçe bu dönüşümün faydası daha da büyüyecek. Sen de bu bilinçle enerjiyi doğru kullanmanın neden bu kadar değerli olduğunu çoktan anlamışsın!

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