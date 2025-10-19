onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadın Yaptığı Hesabı Paylaştı: 1+1 Ev Alıp Kiraya Vermek Mantıklı mı?

Bir Kadın Yaptığı Hesabı Paylaştı: 1+1 Ev Alıp Kiraya Vermek Mantıklı mı?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.10.2025 - 09:04

İçerik Devam Ediyor

Altın fiyatı rekor üstüne rekor kırarken vatandaşlar en iyi yatırım yolu için aramalar yapmaya başladı. Uzman isimlerin yatırım tavsiyelerini sıkı takipte olan vatandaşlar birikim yapmanın da en doğru yolunu arıyorlar. Altın mı daha mantıklı dolar mı diye düşünürken bir kadın 1+1 ev alıp kiraya vermek mantıklı mı değil mi kendi hesaplarına göre inceledi.

Kaynak: TikTok/altin_biriktiriyorum

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Bir kadın, 1+1 ev alıp kiraya vermek mantıklı mı?" sorusuna cevap verdi.

Yatırım tavsiyesi için uzman isimleri yakından takip eden vatandaşlar, yeni yatırım ve birikim yolları aramaya başladı.

Yatırım tavsiyesi için uzman isimleri yakından takip eden vatandaşlar, yeni yatırım ve birikim yolları aramaya başladı.

Altın, dolar, euro ve gümüş yepyeni rekorlar kırarken bir kadın '1+1 ev alıp kiraya vermek mantıklı mı?' sorusunu kendi hesaplarıyla cevapladı. Ancak enflasyonu hesaba katmadan yaptığı hesaplama, kullanıcılar tarafından doğru bulunmadı.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın