Turuncu Mandalinalara Ne Oldu? Bir Diyetisyen Mandalinaların Artık Neden Yeşil Olduğunu Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
18.10.2025 - 23:13 Son Güncelleme: 18.10.2025 - 23:14

Bir dönem, bir sosyal medya kullanıcısı beyaz çekirdeklerin bir anda hayatımızdan çıktığını, artık sadece siyah çekirdeklerin kaldığını farketmişti hatırlarsanız. Ardından pek çok kişi, üzerinde hiç düşünmediği bu konuda aydınlanma yaşamıştı. Beyaz çekirdeğin yetiştirilme maliyetinin siyah çekirdeğe göre daha yüksek olduğu, bu yüzden üreticilerin siyah çekirdek üretmeyi tercih ettikleri ortaya çıkmıştı. 

Bir diyetisyen aynı farkındalığı mandalina için yaşadı. Artık turuncu olan mandalinaları hiç görmediğini söyleyen kadın, 'Neden artık mandalinalar yeşil?' sorusunu yanıtladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DP6sK74jGYM/
Buradan izleyebilirsiniz;

"Mevsimi değil"

Diyetisyen Ceren Yıldız, aslında mandalinada da çekirdektekine benzer bir durumun olduğunu anlattı. Yeşil olan mandalinalar erkenden toplanıyor ve erkenden tezgahlarda yerini alıyor. Bu yüzden artık sadece yeşil mandalinaları görüyoruz. Bazıları gerçekten uzun zamandır turuncu mandalina görmediğini savunurken bazıları, turuncu mandalinanın henüz gelmediğini, bu sebeple henüz turuncu mandalina görmediğimizi anlattı. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

