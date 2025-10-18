Turuncu Mandalinalara Ne Oldu? Bir Diyetisyen Mandalinaların Artık Neden Yeşil Olduğunu Anlattı

Bir dönem, bir sosyal medya kullanıcısı beyaz çekirdeklerin bir anda hayatımızdan çıktığını, artık sadece siyah çekirdeklerin kaldığını farketmişti hatırlarsanız. Ardından pek çok kişi, üzerinde hiç düşünmediği bu konuda aydınlanma yaşamıştı. Beyaz çekirdeğin yetiştirilme maliyetinin siyah çekirdeğe göre daha yüksek olduğu, bu yüzden üreticilerin siyah çekirdek üretmeyi tercih ettikleri ortaya çıkmıştı.

Bir diyetisyen aynı farkındalığı mandalina için yaşadı. Artık turuncu olan mandalinaları hiç görmediğini söyleyen kadın, 'Neden artık mandalinalar yeşil?' sorusunu yanıtladı.