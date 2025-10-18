Turuncu Mandalinalara Ne Oldu? Bir Diyetisyen Mandalinaların Artık Neden Yeşil Olduğunu Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DP6sK74jGYM/
Bir dönem, bir sosyal medya kullanıcısı beyaz çekirdeklerin bir anda hayatımızdan çıktığını, artık sadece siyah çekirdeklerin kaldığını farketmişti hatırlarsanız. Ardından pek çok kişi, üzerinde hiç düşünmediği bu konuda aydınlanma yaşamıştı. Beyaz çekirdeğin yetiştirilme maliyetinin siyah çekirdeğe göre daha yüksek olduğu, bu yüzden üreticilerin siyah çekirdek üretmeyi tercih ettikleri ortaya çıkmıştı.
Bir diyetisyen aynı farkındalığı mandalina için yaşadı. Artık turuncu olan mandalinaları hiç görmediğini söyleyen kadın, 'Neden artık mandalinalar yeşil?' sorusunu yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Mevsimi değil"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın