Aslıhan Malbora'yı Çağatay Ulusoy Sorularıyla Darlayan Muhabir İllallah Ettirdi!

Aslıhan Malbora'yı Çağatay Ulusoy Sorularıyla Darlayan Muhabir İllallah Ettirdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
24.10.2025 - 20:22

Yaklaşık yedi aydır Kübra dizisindeki partneri Çağatay Ulusoy’la aşk yaşadığı bilinen Aslıhan Malbora başrolünü üstlendiği Eşyanın Tabiatı adlı tiyatro oyunu sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bir muhabirin Malbora’ya sürekli Çağatay Ulusoy ile ilgili sorular sorması illallah ettirdi. 

İşte detaylar...

Kaynak: 2. Sayfa

Aslıhan Malbora'yı sektörde ilk "Seven Ne Yapmaz" dizisiyle tanımıştık.

Aslıhan Malbora‘yı sektörde ilk "Seven Ne Yapmaz" dizisiyle tanımıştık.

Ardından Kalbimin Sultanı, Ağlama Anne, Her Yerde Sen, Gel Dese Aşk, Üç  Kuruş gibi dizilerde rol almıştı. 2024 yılında ise Netflix’te yayınlanan ve büyük ilgi gören Kübra dizisinde Çağatay Ulusoy’la başrolü oynamıştı. İkilinin partnerlikleri geçtiğimiz aylarda aşka dönüşmüştü. Yaklaşık yedi aydır aşk yaşayan çiftimiz ilişkilerini ilk aylarında gözlerden uzak gizli yaşamayı tercih etmişti.

Son dönemde ise göz önünde yaşıyorlar aşklarını.

Son dönemde ise göz önünde yaşıyorlar aşklarını.

Hatta geçtiğimiz günlerde Aslıhan Malbora'nın başrolünü üstlendiği Eşyanın Tabiatı adlı tiyatro oyununun galasında Çağatay Ulusoy‘da yer almıştı. Sevgilisini yalnız bırakmayan yakışıklı oyuncu oyunu en ön sıralardan izlemişti. Finalde de sevgilisini alkış yağmuruna tutmuştu. Bununla da kalmayan Ulusoy, ilk kez jest yaparak sevgilisini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu paylaşım beraberinde evlilik yorumlarına neden olmuştu .

Son olarak bir önceki gün de tiyatro oyunu sonrası muhabirlerinin sorularını yanıtladı güzel oyuncumuz.

