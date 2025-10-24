Aslıhan Malbora'yı Çağatay Ulusoy Sorularıyla Darlayan Muhabir İllallah Ettirdi!
Yaklaşık yedi aydır Kübra dizisindeki partneri Çağatay Ulusoy’la aşk yaşadığı bilinen Aslıhan Malbora başrolünü üstlendiği Eşyanın Tabiatı adlı tiyatro oyunu sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bir muhabirin Malbora’ya sürekli Çağatay Ulusoy ile ilgili sorular sorması illallah ettirdi.
İşte detaylar...
Kaynak: 2. Sayfa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslıhan Malbora‘yı sektörde ilk "Seven Ne Yapmaz" dizisiyle tanımıştık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde ise göz önünde yaşıyorlar aşklarını.
Son olarak bir önceki gün de tiyatro oyunu sonrası muhabirlerinin sorularını yanıtladı güzel oyuncumuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın