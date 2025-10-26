Aşklarını Böyle İlan Ettiler: Katy Perry ve Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau İlk Kez El Ele Görüntülendi!
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ve Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau geçtiğimiz haftalarda lüks bir yatta dudak dudağa görüntülenmişti. Dünya basınında gündem olan o karelerin ardından aşkları belgelenen çift bu kez Perry'in doğum gününde görüntülendi. İlk kez el ele kamera karşısına çıktılar.
İşte detaylar...
Oyuncu Orlando Bloom ile 10 yıllık birlikteliklerini sonlandıran Katy Perry'in adı bir süredir Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile anılıyordu.
Bu kez el ele görüntülendiler!
