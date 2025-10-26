onedio
Aşklarını Böyle İlan Ettiler: Katy Perry ve Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau İlk Kez El Ele Görüntülendi!

Aşklarını Böyle İlan Ettiler: Katy Perry ve Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau İlk Kez El Ele Görüntülendi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.10.2025 - 12:43

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ve Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau geçtiğimiz haftalarda lüks bir yatta dudak dudağa görüntülenmişti. Dünya basınında gündem olan o karelerin ardından aşkları belgelenen çift bu kez Perry'in doğum gününde görüntülendi. İlk kez el ele kamera karşısına çıktılar.

İşte detaylar...

Oyuncu Orlando Bloom ile 10 yıllık birlikteliklerini sonlandıran Katy Perry'in adı bir süredir Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile anılıyordu.

İkiliyi ilk kez geçtiğimiz yaz ayında bir restoranda baş başa yemek yerken karelerin basına yansımasıyla görmüştük. O dönem iddiaları reddeden Katy Perry sadece arkadaş olduklarını iddia etmişti.

Ancak daha sonra dudak dudağa yakalanarak ilişkileri belgelenmişti. Samimi görüntüleri basında geniş yer bulmuş, sıcak temasları sosyal medyayı sallamıştı.

O karelere bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bu kez el ele görüntülendiler!

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
