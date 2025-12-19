BMW Direksiyon Problemi Nedeniyle Binlerce Aracı Geri Çağırdı

NHTSA’nın yürüttüğü incelemeler, arızanın hem sıra dışı hem de ciddi bir güvenlik riski taşıdığını ortaya koydu. Bulgulara göre, araç park halinde ve tamamen duruyorken dahi direksiyon simidinde “öngörülemeyen hareketler” meydana gelebiliyor. Yetkililer, direksiyonun kendiliğinden yaptığı bu hareketlerin araç içindekiler açısından el ve kol yaralanmalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.