BMW Direksiyon Problemi Nedeniyle Binlerce Aracı Geri Çağırdı
Alman otomotiv üreticisi BMW, araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir geri çağırma kararıyla gündemde. Güvenlik endişeleri bu kez BMW modelleri için öne çıkarken, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) şirketin Kuzey Amerika’daki faaliyetlerine ilişkin dikkat çekici bir rapor yayımladı.
Raporda, direksiyon mekanizmasında belirlenen ciddi bir sorun nedeniyle 36 bin 922 aracın olası risklere karşı servislere çağrılacağı belirtildi.
Direksiyon beklenmedik şekilde hareket ediyor.
Seyir halinde kazalara neden olabilir.
