BMW Direksiyon Problemi Nedeniyle Binlerce Aracı Geri Çağırdı

BMW Direksiyon Problemi Nedeniyle Binlerce Aracı Geri Çağırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.12.2025 - 21:31

Alman otomotiv üreticisi BMW, araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir geri çağırma kararıyla gündemde. Güvenlik endişeleri bu kez BMW modelleri için öne çıkarken, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) şirketin Kuzey Amerika’daki faaliyetlerine ilişkin dikkat çekici bir rapor yayımladı.

Raporda, direksiyon mekanizmasında belirlenen ciddi bir sorun nedeniyle 36 bin 922 aracın olası risklere karşı servislere çağrılacağı belirtildi.

Direksiyon beklenmedik şekilde hareket ediyor.

NHTSA’nın yürüttüğü incelemeler, arızanın hem sıra dışı hem de ciddi bir güvenlik riski taşıdığını ortaya koydu. Bulgulara göre, araç park halinde ve tamamen duruyorken dahi direksiyon simidinde “öngörülemeyen hareketler” meydana gelebiliyor. Yetkililer, direksiyonun kendiliğinden yaptığı bu hareketlerin araç içindekiler açısından el ve kol yaralanmalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Seyir halinde kazalara neden olabilir.

Riskin yalnızca araç park halindeyken ortaya çıkmadığı, aynı arızanın sürüş sırasında da yaşanabileceği belirtildi. Seyir halindeyken direksiyonun kontrol dışı tepkiler vermesinin, kaza riskini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekildi.

Öte yandan güvenlik endişeleri BMW’yi geri çağırma sürecini başlatmaya yöneltti. Operasyonun hangi BMW modellerini kapsayacağına ilişkin ayrıntılı listenin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması beklenirken, araç sahiplerine yapılacak bilgilendirmenin takvimi henüz açıklanmadı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Yorum Yazın