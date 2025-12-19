2026'da Kimin Konserine Gitmelisin Söylüyoruz!
Sen bize günlük hayatını, rutinlerini, sevdiklerini ve sevmediklerini anlat biz de 2026'da sana ve ruhuna iyi gelecek o konseri söyleyelim. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz. Unutma her şeye doğru ve içten yanıt vermelisin!
1. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey hangisi?
2. Gün içinde enerjini en çok hangisi yükseltiyor?
3. Peki kahveni genelde nerede ve nasıl içersin?
4. Peki en çok nerede müzik dinliyorsun?
5. Evdeki en büyük lüksün ne?
6. Haftanın seni en çok mutlu eden günü bunlardan hangisi?
7. Alışverişte en çok neye para harcıyorsun?
8. Stresli olduğunda ne yaparsın?
Kesinlikle Coldplay!
Kesinlikle Tarkan!
Kesinlikle Dua Lipa!
Kesinlikle Billie Eilish!
