2026'da Kimin Konserine Gitmelisin Söylüyoruz!

19.12.2025 - 22:01

Sen bize günlük hayatını, rutinlerini, sevdiklerini ve sevmediklerini anlat biz de 2026'da sana ve ruhuna iyi gelecek o konseri söyleyelim. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz. Unutma her şeye doğru ve içten yanıt vermelisin!

1. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey hangisi?

2. Gün içinde enerjini en çok hangisi yükseltiyor?

3. Peki kahveni genelde nerede ve nasıl içersin?

4. Peki en çok nerede müzik dinliyorsun?

5. Evdeki en büyük lüksün ne?

6. Haftanın seni en çok mutlu eden günü bunlardan hangisi?

7. Alışverişte en çok neye para harcıyorsun?

8. Stresli olduğunda ne yaparsın?

Kesinlikle Coldplay!

Sakin, duygusal ve bazen hayallere dalmayı sevenler için. Sen müziği ruhuna dokunan, hikâyesi olan bir deneyim olarak yaşıyorsun. Konsere gittiğinde sahnedeki görsel şölen ve duygusal anlarla büyüleneceksin. Senin vibe’ına en çok Coldplay uyar çünkü ihtiyacın olan şey huzur, derinlik ve büyüleyici sahne!

Kesinlikle Tarkan!

Enerjisini çevresinden alan, sosyal ve hareketli kişiler için. Konsere gittiğinde hep bir ağızdan şarkılara eşlik etmek, dans etmek ve kalabalığın enerjisine kapılmak tam senlik. Türk popunun efsanesi Tarkan, 2026’da sahneye çıktığında senin modunu anında yükseltecek.

Kesinlikle Dua Lipa!

Ritmi ve dansı hayatının bir parçası yapanlar için. Sen enerjiyi, renkli ve hareketli ortamları seviyorsun. 2026’da Dua Lipa konserine gittiğinde, sahnedeki beat’ler ve koreografiler seni tamamen içine çekecek. Tam bir dans partisi havası senin karakterinle uyuşuyor.

Kesinlikle Billie Eilish!

Daha sakin, duygusal ve içsel dünyası derin kişiler için. Konsere gittiğinde, karanlık tonlar ve atmosferik sahne seni adeta başka bir dünyaya taşıyacak. Billie Eilish’in sahnesinde hem büyülenecek hem de şarkılarla kendi hislerine bağlanacaksın!

