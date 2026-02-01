Gıybet Kazanı Kaynadı: Ocak Ayına Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
1-31 Ocak 2026 tarihlerinde yaşanan magazin haberleri neler? Bu ay magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu? 1 ayda yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Ürek Hayatını Kaybetti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yanığı Olanlara Yanık Kremi"
Pankartla Sokağa Çıktı
Bengü'den Blok3'e Destek
Cem Yılmaz'dan Sonra Tarkan'ın Konserine 2 Ünlü İsim Daha Konuk Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Benimle Uğraşacaksınız ha?"
Mert Yazıcıoğlu'nun M Lisa ile Aşk Yaşadığı İddiası
Hande Erçel ve Onur Güvenatam Hakkında Evlilik İddiası!
Tarkan’ın Konseri Biletleri İçin Sıraya Giren Kişi Sayısı Gündem Oldu
"Ekmeğini Yedim Evet!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hülya Avşar ve Tarkan Barıştı!
Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya Evlendi
Angelina Jolie’nin Kameralara Yansıyan El Hareketleri Gündem Oldu
Donör Bulundu
Sonuç Pozitif
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geri Dönüyor
Haldun Dormen Hayatını Kaybetti
Yaş Yorumu Ortalığı Karıştırdı
"Cin Kavmi Yolladılar"
Kahvesi Dökülünce Yerde Oluşan Şekle Şaşırdı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"384 Asgari Ücrete Denk"
Tavrı Gündem Oldu
Ayakları Viral Oldu
"Benden Kaynaklı Değil"
Evinin Detayları Gündem Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Botokslu Alişan"
Paylaşımı Çok Konuşuldu
Doktor Hatası Kabus Yaşattı
Ünlülerin Yılbaşı Kombinleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın