Gıybet Kazanı Kaynadı: Ocak Ayına Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gıybet Kazanı Kaynadı: Ocak Ayına Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
01.02.2026 - 11:55

1-31 Ocak 2026 tarihlerinde yaşanan magazin haberleri neler? Bu ay magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu? 1 ayda yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik…

Fatih Ürek Hayatını Kaybetti

15 Ekim 2025 günü kahvaltı ettiği esnada kalp krizi geçiren Fatih Ürek, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, 59 yaşında hayatını kaybetti.

"Yanığı Olanlara Yanık Kremi"

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım’ın evlerinin detaylarının yer aldığı YouTube videosu, eleştirilere neden olmuştu. Caner Yıldırım eleştirilere tepki gösterdi.

Pankartla Sokağa Çıktı

Hayal Köseoğlu, son dizisinin final yapmasının ardından eline pankart alıp sokağa çıktı 'Beni bağımsızda da oynatın, çok özledim!' dedi.

Bengü'den Blok3'e Destek

Blok3’ün ‘Kusura Bakma’, ‘Laf’, ‘Escobar’, ‘Gelme İstemem’ gibi birçok şarkısı ve ‘Obsesif’ albümünün platformdan kaldırılması büyük ses getirmişti. Sosyal medya hesabından Blok3'ü paylaşan Bengü altına 'Önüne eğilin! Daha iyisini yapın!' notunu düştü.

Cem Yılmaz'dan Sonra Tarkan'ın Konserine 2 Ünlü İsim Daha Konuk Oldu

Tarkan, Volkswagen Arena'da düzenlenen konser maratonunun 27 Ocak ayağında bu kez Ata Demirer ve Sibel Can'la aynı sahneyi paylaştı.

"Benimle Uğraşacaksınız ha?"

Ünlü rapçi Blok3'ün 'Kusura Bakma' başta olmak üzere birçok şarkısı aniden Spotify'dan kaldırıldı. Konuyla ilgili konuşan Blok3 'Bunun arkasında kim var çıkacak!' sözleriyle sert çıktı.

Mert Yazıcıoğlu'nun M Lisa ile Aşk Yaşadığı İddiası

Son yılların en çok konuşulan oyuncularından Mert Yazıcıoğlu'nun M Lisa ile aşk yaşadığı iddiası gündem oldu.

Hande Erçel ve Onur Güvenatam Hakkında Evlilik İddiası!

Yapımcı Onur Güvenatam’ın bir süredir birlikte olduğu ünlü oyuncu Hande Erçel’e evlenme teklifi ettiği iddia edildi.

Tarkan’ın Konseri Biletleri İçin Sıraya Giren Kişi Sayısı Gündem Oldu

7 yıl aradan sonra İstanbul’da sahneye çıkan Tarkan’ın 3-4 Şubat tarihli konserlerin biletleri satışa çıkar çıkmaz, 1.522 TL ile 12.600 TL arasında değişen fiyatlara rağmen 170 binin üzerinde kişi online sıraya girdi. Yoğunluk sosyal medyada gündem oldu.

"Ekmeğini Yedim Evet!"

Danla Bilic, zamanında ifşaladığı yıldız futbolcuyu programına çağırdığını fakat olumlu dönüş almadığını itiraf etti.

Hülya Avşar ve Tarkan Barıştı!

Hülya Avşar ile Tarkan arasında yıllardır süren soğukluk, Zehra Çilingiroğlu'nun Megastar hayranlığı sayesinde sona erdi.

Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya Evlendi

Oyuncu Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta gerçekleşen nikâhla evlendi.

Angelina Jolie’nin Kameralara Yansıyan El Hareketleri Gündem Oldu

Angelina Jolie'nin katıldığı bir etkinlikte alışılmışın dışında bulunan el hareketleri kısa sürede sosyal medyanın radarına girdi.

Donör Bulundu

1 yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan için uygun donör bulundu. Daha önce birlikte çalıştığı kameraman Salih Kıvırcık, Özkan için donör oldu.

Sonuç Pozitif

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Doğukan Güngör'ün yasaklı madde testi pozitif çıktı.

Geri Dönüyor

Enes Batur'un YouTube kanalındaki yeni detaylar dikkat çekti.

Haldun Dormen Hayatını Kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen 97 yaşında enfeksiyon sebebiyle yatırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaş Yorumu Ortalığı Karıştırdı

Joy Awards 2026 gecesinde Hazal Kaya ile Meryem Uzerli arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.

"Cin Kavmi Yolladılar"

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında Ağrı’da verdiği konser sonrası yaptığı astral seyahatten ve gördüğünü iddia ettiği varlıklardan bahsetti.

Kahvesi Dökülünce Yerde Oluşan Şekle Şaşırdı

Gözaltına alındıktan ve testi pozitif çıktıktan sonra dini paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı'ndan yeni bir paylaşım daha geldi.

"384 Asgari Ücrete Denk"

ELLE Style Awards 2026 gecesinde Serenay Sarıkaya’nın üzerindeki kürkün fiyatı ortaya çıktı.

Tavrı Gündem Oldu

2026 ELLE Style Awards gecesinde Arzu Sabancı’nın Hande Erçel’in oturduğu tarafa göz ucuyla bile bakmaması dikkatli gözlerden kaçmadı.

Ayakları Viral Oldu

Katarsis programına katılan ve içini döken ünlü şarkıcı Kibariye'nin ayakları sosyal medyada goygoycuların diline düştü.

"Benden Kaynaklı Değil"

Berfu Yenenler, Çakal ile yaşadığı gerginlik hakkında ilk kez konuştu.

Evinin Detayları Gündem Oldu

Serenay Sarıkaya'nın İstanbul’daki evi, dünyaca ünlü mimarlık ve tasarım dergisi Architectural Digest’in Almanya edisyonunda yer aldı. X (Twitter) ahalisi evi ilk kez görünce kendini tutamadı; kimi hayran kaldı, kimi ise beğenmedi.

"Botokslu Alişan"

Aylardır hemcinslerinin giyimi ve botokslarıyla ilgili yaptığı yorumlarla gündeme gelen Alişan botoks işine girmeye karar verdi. Son haliyle sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.

Paylaşımı Çok Konuşuldu

Cem Yılmaz’ın CMXXIV gösterisinde kadınlarla ilgili kullandığı bir ifade büyük eleştiri almıştı. “38 yaşında biriyle çıkıyorum, ‘buldu çıtırı’ diyorlar; 38 ölmek üzere!” sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Tartışma sürerken Cem Yılmaz’ın eski sevgilisi Necla Karahalil’den dikkat çeken bir gönderme geldi.

Doktor Hatası Kabus Yaşattı

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu yanlışlıkla bağırsağını kestiklerini, 3 ameliyat olduğunu ve 2 ameliyat daha olacağını açıkladı.

Ünlülerin Yılbaşı Kombinleri

Ünlüler yeni yıla girerken sosyal medyayı adeta kırmızı halıya çevirdi! Peki en iyi kombini yapan ünlü kim?

Yorum Yazın