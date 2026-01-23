Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün Testi Pozitif Çıktı
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Doğukan Güngör ünlülere yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından yurt dışına çıkma yasağıyla serbest kalan ünlü oyuncudan test alınmıştı. Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre Güngör'ün yasaklı madde testi pozitif çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih karakteriyle üne kavuşan Doğukan Güngör'ün test sonucu belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ciciş Kardeşler'den Ceyda Ersoy da testi pozitif çıkan isimler arasında.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın