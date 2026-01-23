onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün Testi Pozitif Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.01.2026 - 14:46

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Doğukan Güngör ünlülere yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından yurt dışına çıkma yasağıyla serbest kalan ünlü oyuncudan test alınmıştı. Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre Güngör'ün yasaklı madde testi pozitif çıktı.

Fatih karakteriyle üne kavuşan Doğukan Güngör'ün test sonucu belli oldu.

Serbest bırakılmasının ardından devam eden soruşturmaya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmayan oyuncunun testi pozitif çıktı. Ünlü oyuncunun ifadesinde yasaklı madde kullandığı için pişman olduğunu söylediği iddiaları basında yer bulmuştu.

Ciciş Kardeşler'den Ceyda Ersoy da testi pozitif çıkan isimler arasında.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum.
