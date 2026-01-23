onedio
Hakkındaki Yakalama Kararı Sonrası “Yakında Döneceğim” Diyen Manken Şevval Şahin Hakkında Flaş İddia

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.01.2026 - 10:23 Son Güncelleme: 23.01.2026 - 10:40

Hakkında uyuşturucu soruşturması nedeniyle yakalama kararı bulunan manken Şevval Şahin'in Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Ünlü mankenin sosyal medya hesabından yaptığı son hamle, 'Londra'ya mı yerleşti?' sorularını beraberinde getirdi.

Hakkında yakalama kararı olan manken Şevval Şahin, Türkiye’ye dönmeden İngiltere’ye mi yerleşti?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında adı geçen ve hakkında adli makamlarca yakalama kararı bulunan manken Şevval Şahin ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. 

Soruşturma dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alan ancak operasyon sırasında yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan Şahin'in, İngiltere merkezli uluslararası bir modellik ajansının internet adresini profilinde paylaşması gündeme oturdu. Sosyal medyadaki bu güncelleme, ünlü ismin Türkiye’ye dönmek yerine Londra’ya yerleşerek kariyerine orada devam etme kararı aldığı iddialarını güçlendirdi.

Sürecin başında savcılık talimatıyla harekete geçen emniyet birimleri, Şahin’in adresinde bulunamaması üzerine yurt dışına çıkış kayıtlarını incelemiş ve bunun üzerine yakalama emri düzenlenmişti. Olayın basına yansımasının hemen ardından bir açıklama yapan Şevval Şahin, hakkındaki suçlamalara yanıt vermek üzere en kısa sürede Türkiye’ye geleceğini beyan etmişti. Ancak bu açıklamanın üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen Şahin henüz ülkeye giriş yapmadı. İngiliz modellik ajansıyla kurduğu bu yeni temas, yargı sürecinden kaçtığı yönündeki söylentileri artırırken, soruşturmanın seyrinin nasıl değişeceği ise merak konusu oldu.

Şevval Şahin'in konu hakkındaki açıklaması:

