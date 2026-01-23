Tenisteki Gururumuz Zeynep Sönmez Avustralya Açık’a 3. Turda Veda Etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda Kazakistan'dan Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek organizasyona veda etti. Karşılaşmanın sonunda Kazak raket Yulia Putintseva’nın Türk taraftarlara doğru ‘sizi duyamıyorum’ şeklindeki hareketi tepkilere neden oldu.
Melbourne kentindeki turnuvadaki tek kadınlar 3. tur müsabakasında dünya 112 numarası Zeynep, sıralamada 94. basamakta yer alan Putintseva'yla KIA Arena'da karşılaştı.
