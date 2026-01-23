23 Ocak Cuma Altın Fiyatları: Altın ve Gümüş Fiyatı Tarihi Rekora Ulaştı
Küresel piyasalarda esen sert rüzgarlar altın ve gümüş fiyatlarını zirveye taşıdı. 23 Ocak 2026 itibarıyla ons altın 5 bin dolar sınırına dayanırken, Kapalıçarşı'da gram altın ilk kez 7 bin TL barajını aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı. 1979'dan bu yana en iyi yıllık performansını sergileyen altın, bu yılın başlarında da hızlı yükselişini sürdürerek yüzde 15 daha değer kazandı.
Altın ve gümüş piyasaları, küresel ölçekteki değer kazançlarıyla 2026 yılının ilk ayında yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.
