23 Ocak Cuma Altın Fiyatları: Altın ve Gümüş Fiyatı Tarihi Rekora Ulaştı

Haftanın son işlem gününde spot piyasalarda gram altın 6 bin 919 TL seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Fiziksel altın ticaretinin merkezi olan Kapalıçarşı'da ise fiyatlar daha yüksek seyrederek 7 bin 75 TL'den işlem görmeye başladı. Bu rakamlarla birlikte gram altın, serbest piyasada ilk kez 7 bin TL eşiğini geride bırakmış oldu. Çeyrek altın fiyatları da yükselişten payını alarak sabah saatlerinde 11 bin 525 TL seviyesinden alıcı buldu.

Kıymetli metallerdeki bu yükselişin ana motoru olan ons altın, dünya piyasalarında 4 bin 967 doları test ederek 5 bin dolarlık kritik psikolojik sınıra iyice yaklaştı. Yalnızca Ocak ayının başından bu yana altına olan talep, bir ayı doldurmadan yatırımcısına yaklaşık yüzde 15 oranında bir kazanç sağladı. Dünkü kapanışını 4 bin 936 dolardan yapan ons fiyatı, bugün sabah saat 06.00 sularında 4 bin 960 dolar bandında dengelenmeye çalışıyor. Uzmanlar, küresel piyasalardaki bu hareketliliğin altını güvenli liman olarak ön plana çıkardığına dikkat çekiyor.

Altınla birlikte gümüş fiyatlarında da benzeri görülmemiş bir artış grafiği izleniyor. 'Gri metal' olarak adlandırılan gümüşün ons fiyatı, dünkü işlemlerde yüzde 3'ün üzerinde prim yaparak günü 96,19 dolardan tamamladı. Bugün ise yükseliş ivmesini koruyarak 99,25 dolar seviyesine kadar çıktı ve 100 dolar hedefine bir adım daha yaklaştı. Geçtiğimiz yılı 71,65 dolar seviyesinden kapatan gümüş, Ocak ayındaki yüzde 37,50’lik getiri oranıyla şu ana kadar 2026 yılının en çok kazandıran yatırım aracı olma unvanını koruyor.