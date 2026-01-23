onedio
30 Zincir Markette Fiyatlar Donduruldu: Ramazan'ın Sonuna Kadar Kırmızı Et ve Tereyağına Zam Yapılmayacak!

30 Zincir Markette Fiyatlar Donduruldu: Ramazan’ın Sonuna Kadar Kırmızı Et ve Tereyağına Zam Yapılmayacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.01.2026 - 07:06

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER), Ramazan ayı boyunca vatandaşın bütçesini korumak amacıyla dev bir adım attı. Et ve Süt Kurumu ile yapılan anlaşma kapsamında, İstanbul genelindeki 30 farklı zincir markette kırmızı et ve tereyağı fiyatları bayram sonuna kadar sabit tutulacak.

İstanbul'da yaşayan tüketiciler, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde temel gıda ürünlerine yönelik önemli bir fiyat avantajı elde etti.

İstanbul’da yaşayan tüketiciler, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde temel gıda ürünlerine yönelik önemli bir fiyat avantajı elde etti.

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu arasında imzalanan protokol çerçevesinde, şehir genelindeki yerel zincir marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlenmesine karar verildi. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren bu uygulama, Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek ve İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayacak.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, kampanyaya dahil olan 30 farklı market zincirinde dana kıymanın kilogram fiyatı 485 TL, dana kuşbaşının kilogram fiyatı ise 510 TL olarak belirlendi. Et ürünlerinin yanı sıra mutfakların vazgeçilmezi olan tereyağında da fiyat artışına gidilmeyeceği duyuruldu. Ramazan boyunca tereyağının kilogramı 384 TL’den raflardaki yerini alacak. Bu adımın, özellikle artan enflasyona karşı dar gelirli vatandaşların et ve süt ürünlerine daha kolay erişebilmesi için atıldığı belirtildi.

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross olmak üzere toplam 30 zincir marketin şubeleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
