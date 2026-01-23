30 Zincir Markette Fiyatlar Donduruldu: Ramazan’ın Sonuna Kadar Kırmızı Et ve Tereyağına Zam Yapılmayacak!

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu arasında imzalanan protokol çerçevesinde, şehir genelindeki yerel zincir marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlenmesine karar verildi. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren bu uygulama, Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek ve İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayacak.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, kampanyaya dahil olan 30 farklı market zincirinde dana kıymanın kilogram fiyatı 485 TL, dana kuşbaşının kilogram fiyatı ise 510 TL olarak belirlendi. Et ürünlerinin yanı sıra mutfakların vazgeçilmezi olan tereyağında da fiyat artışına gidilmeyeceği duyuruldu. Ramazan boyunca tereyağının kilogramı 384 TL’den raflardaki yerini alacak. Bu adımın, özellikle artan enflasyona karşı dar gelirli vatandaşların et ve süt ürünlerine daha kolay erişebilmesi için atıldığı belirtildi.

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross olmak üzere toplam 30 zincir marketin şubeleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.