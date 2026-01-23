Yenidoğan Bebeklerde Kritik Kalp Hastalıkları İçin Ulusal Tarama Programı Başlatılıyor

Türkiye genelindeki tüm sağlık kuruluşlarında, yenidoğan bebeklerin hayata daha sağlıklı başlaması amacıyla 'Neonatal Kritik Doğuştan Kalp Hastalıkları Tarama Programı' resmen başlatıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu uygulama sayesinde, doğumdan hemen sonra fark edilemeyen ve bebeklerin yaşamını tehdit eden kalp kusurları, kısa sürede yapılan bir testle erkenden belirlenecek. Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğiyle duyurulan program, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren kamu, özel ve üniversite hastanelerinin tamamında zorunlu hale getirilecek.

Ankara'daki tanıtım toplantısında sürece dair detayları paylaşan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, projenin önemini çocuk sağlığı verileri üzerinden değerlendirdi. Son yirmi yılda yürütülen sağlık politikalarıyla çocuk ve bebek ölüm oranlarında ciddi bir düşüş yaşandığını ifade eden Okumuş; bebek ölüm hızının binde 31,5 seviyelerinden 8,9’a, yenidoğan kayıplarının ise binde 17’den 5,6 seviyesine kadar gerilediğini belirtti. Yeni başlatılan tarama programının, bu başarıyı daha da ileri taşıması ve önlenebilir bebek ölümlerini asgari düzeye indirmesi bekleniyor.

Uygulama kapsamında kullanılacak olan 'nabız oksimetre' yöntemi, bebeklere herhangi bir acı vermeden ve vücut bütünlüğüne zarar vermeden uygulanıyor. Hamilelik sürecinde teşhis edilemeyen veya doğumun ardından hemen belirti göstermeyen kalp rahatsızlıklarını yakalamak için geliştirilen bu yöntem, bebekler hastaneden taburcu edilmeden önce yapılacak. Uzmanlar, bilimsel olarak faydası kanıtlanmış bu basit test sayesinde, kritik durumdaki bebeklerin vakit kaybetmeden tedaviye yönlendirilebileceğinin altını çiziyor.

Hastanede yenidoğan bir bebek üzerinde yapılan tarama işlemini yerinde inceleyen heyet, sistemin işleyişi hakkında bilgi aldı. Doğumsal bozuklukların yenidoğan kayıplarında büyük bir paya sahip olduğunu hatırlatan yetkililer, bu tarama hamlesinin Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm bebekler için koruyucu bir kalkan olacağını vurguladı. 1 Temmuz itibarıyla tam kapasite devreye girecek olan programla birlikte, her bebeğin kalp sağlığı daha hastaneden çıkmadan güvence altına alınmış olacak.