onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yenidoğan Bebeklerde Kritik Kalp Hastalıkları İçin Ulusal Tarama Programı Başlatılıyor

Yenidoğan Bebeklerde Kritik Kalp Hastalıkları İçin Ulusal Tarama Programı Başlatılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.01.2026 - 07:32

Sağlık Bakanlığı, yenidoğan bebeklerde belirti vermeden ilerleyen kalp hastalıklarını erkenden yakalamak için ülke genelinde yeni bir tarama programı başlattı. 1 Temmuz 2026 itibarıyla tüm hastanelerde zorunlu olacak bu uygulama, minik kalplerdeki riskleri ağrısız bir yöntemle tespit ederek bebek ölümlerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yenidoğan tüm bebeklere zorunlu uygulama: 1 Temmuz 2026’da başlıyor!

Yenidoğan tüm bebeklere zorunlu uygulama: 1 Temmuz 2026’da başlıyor!

Türkiye genelindeki tüm sağlık kuruluşlarında, yenidoğan bebeklerin hayata daha sağlıklı başlaması amacıyla 'Neonatal Kritik Doğuştan Kalp Hastalıkları Tarama Programı' resmen başlatıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu uygulama sayesinde, doğumdan hemen sonra fark edilemeyen ve bebeklerin yaşamını tehdit eden kalp kusurları, kısa sürede yapılan bir testle erkenden belirlenecek. Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğiyle duyurulan program, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren kamu, özel ve üniversite hastanelerinin tamamında zorunlu hale getirilecek.

Ankara'daki tanıtım toplantısında sürece dair detayları paylaşan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, projenin önemini çocuk sağlığı verileri üzerinden değerlendirdi. Son yirmi yılda yürütülen sağlık politikalarıyla çocuk ve bebek ölüm oranlarında ciddi bir düşüş yaşandığını ifade eden Okumuş; bebek ölüm hızının binde 31,5 seviyelerinden 8,9’a, yenidoğan kayıplarının ise binde 17’den 5,6 seviyesine kadar gerilediğini belirtti. Yeni başlatılan tarama programının, bu başarıyı daha da ileri taşıması ve önlenebilir bebek ölümlerini asgari düzeye indirmesi bekleniyor.

Uygulama kapsamında kullanılacak olan 'nabız oksimetre' yöntemi, bebeklere herhangi bir acı vermeden ve vücut bütünlüğüne zarar vermeden uygulanıyor. Hamilelik sürecinde teşhis edilemeyen veya doğumun ardından hemen belirti göstermeyen kalp rahatsızlıklarını yakalamak için geliştirilen bu yöntem, bebekler hastaneden taburcu edilmeden önce yapılacak. Uzmanlar, bilimsel olarak faydası kanıtlanmış bu basit test sayesinde, kritik durumdaki bebeklerin vakit kaybetmeden tedaviye yönlendirilebileceğinin altını çiziyor.

Hastanede yenidoğan bir bebek üzerinde yapılan tarama işlemini yerinde inceleyen heyet, sistemin işleyişi hakkında bilgi aldı. Doğumsal bozuklukların yenidoğan kayıplarında büyük bir paya sahip olduğunu hatırlatan yetkililer, bu tarama hamlesinin Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm bebekler için koruyucu bir kalkan olacağını vurguladı. 1 Temmuz itibarıyla tam kapasite devreye girecek olan programla birlikte, her bebeğin kalp sağlığı daha hastaneden çıkmadan güvence altına alınmış olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın