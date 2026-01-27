onedio
Mert Yazıcıoğlu'nun M Lisa ile Aşk Yaşadığını Duyunca Yıkılan Kullanıcılar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.01.2026 - 15:06

Son yılların en çok konuşulan oyuncularından Mert Yazıcıoğlu, hem kariyerindeki hızlı yükselişi hem de özel hayatıyla magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Oyunculuk performansı kadar karizmasıyla da dikkat çeken Yazıcıoğlu, attığı her adımla sosyal medyada gündem yaratmayı başarıyor. 

Son olarak ise sahne adı M Lisa olan güzel şarkıcının paylaştığı karedeki arka plan detayı, dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı. Mert Yazıcıoğlu'nun daha öncede birlikte anıldığı M Lisa ile aşk yaşadığı iddiası gündem oldu.

Geçtiğimiz saatlerde gün geçtikçe popülerleşen şarkıcı M Lisa’nın paylaştığı hikaye gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz saatlerde gün geçtikçe popülerleşen şarkıcı M Lisa’nın paylaştığı hikaye gündeme bomba gibi düştü.

Son dönemde Mert Yazıcıoğlu’nun adıyla birlikte anılan isimlerden biri de sahne adı M Lisa olan şarkıcı Melisa Gülen oldu. İlk olarak 2024 yazında ortaya atılan iddialara göre ikilinin gözlerden uzak bir şekilde yaklaşık üç ay süren bir ilişki yaşadığı öne sürülmüştü. Magazin kulislerinde konuşulan bu iddia, herhangi bir net görüntüyle desteklenmese de kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

M Lisa’nın ev keyfi hikayesinin ardından olay bir aşk çıktı! Dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözü M Lisa’nın arka planına takıldı. 

M Lisa’nın bulunduğu evin Mert Yazıcıoğlu'nun olduğunu anlayanlar hemen X’e koştu.

Önce Aşk 101 sonra Kızıl Goncalar’daki başarısıyla milyonların gönlünü fetheden, birçoklarını da aşık eden Mert Yazıcıoğlu’nun M Lisa ile aşk yaşama ihtimali X’i can evinden vurdu.

Yazıcıoğlu’nun adı 2024 yılında da M Lisa’yla anılmıştı. O zaman çok mercek altına alınmayan haber bu sefer büyük bir kıyamet kopmasına sebep oldu.

Mert Yazıcıoğlu’nu kimseciklerle paylaşmak istemeyenler ve hayranları hayal kırıklığına uğradı. Elbette işin bir de magazin klasiği olan kısmı vardı: İkilinin uyumu masaya yatırıldı.

Aşk iddiasının detaylarından bahsetmiştik:

X kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım:

twitter.com
twitter.com

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
