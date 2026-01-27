Mert Yazıcıoğlu'nun M Lisa ile Aşk Yaşadığını Duyunca Yıkılan Kullanıcılar

Son yılların en çok konuşulan oyuncularından Mert Yazıcıoğlu, hem kariyerindeki hızlı yükselişi hem de özel hayatıyla magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Oyunculuk performansı kadar karizmasıyla da dikkat çeken Yazıcıoğlu, attığı her adımla sosyal medyada gündem yaratmayı başarıyor.

Son olarak ise sahne adı M Lisa olan güzel şarkıcının paylaştığı karedeki arka plan detayı, dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı. Mert Yazıcıoğlu'nun daha öncede birlikte anıldığı M Lisa ile aşk yaşadığı iddiası gündem oldu.