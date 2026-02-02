onedio
Cesur Kombinlerin Damga Vurduğu 2026 Grammy Ödül Töreni'nin Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.02.2026 - 10:48 Son Güncelleme: 02.02.2026 - 10:56

Müzik dünyasının en prestijli gecesi Grammy Ödülleri bu yıl da kırmızı halısıyla olay yarattı. Los Angeles’ta düzenlenen 68. Grammy Ödülleri’nde ünlüler şıklık yarışına girdi, bazıları ise cesur tercihleriyle tartışma yarattı. Gecede iddialı elbiseler, abartılı aksesuarlar ve “bunu gerçekten giymiş mi?” dedirten kombinler peş peşe geldi. Kimi yıldızlar stilleriyle ders verirken kimileri sosyal medyanın diline düştü. 

Şimdi sözü size bırakıyoruz: Kim şık, kim rüküş? Haydi oylamaya! 👇

1. Heidi Klum

1. Heidi Klum

2. Chappell Roan

2. Chappell Roan

3. Justin & Hailey Bieber

3. Justin & Hailey Bieber

4. Coco Jones

4. Coco Jones

5. Lola Young

5. Lola Young
6. Ayra Starr

6. Ayra Starr

7. Tyla

7. Tyla

8. Yungblud

8. Yungblud

9. Miley Cyrus

9. Miley Cyrus

10. Lady Gaga

10. Lady Gaga
11. Teyana Taylor

11. Teyana Taylor

12. Sabrina Carpenter

12. Sabrina Carpenter

13. Billie Eilish

13. Billie Eilish

14. FKA Twigs

14. FKA Twigs

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
