Tuba Ünsal'ın "Yuva Yıkan Kadın" İddiasını İnkar Etmesi Üstüne Elizabeth Mas'tan Sert Sözler!
Magazin dünyasında yıllardır konuşulan gerilim yeniden alevlendi. 2022’de “Kimsenin kocasını elinden almadım” diyerek çok konuşulan bir çıkış yapan Tuba Ünsal’ın sözleri, aradan geçen zamana rağmen yeniden gündeme taşındı. Eski defterleri açan Elizabeth Mas, uzun süre sessiz kaldığını ancak artık bazı gerçeklerin konuşulması gerektiğini açıklayarak sert sözlerde bulundu.
Bir dönem iş insanı Caner Karaloğlu ile yaşadığı aşk ve evlilikle adını sık sık duyduğumuz İspanyol model ve tasarımcı Elizabeth Mas, yıllar önce yaşanan olaylı süreci yeniden gündeme taşıdı.
Tuba Ünsal’ın, katıldığı bir programda ‘yuva yıkan kadın’ sorusuna verdiği yanıt yeniden gündem oldu.
Aradan yıllar geçti ancak bu sözler yeniden konuşulmaya başladı. Çünkü Elizabeth Mas, Ünsal’ın geçmiş açıklamalarına sert bir yanıt verdi.
