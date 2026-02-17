Gözaltına Alınan Murat Dalkılıç'ın Basın Danışmanından İlk Açıklama
Sabah saatlerinde ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan Murat Dalkılıç hakkında ilk resmi açıklama geldi. Sanatçının basın danışmanı Özgür Aras, kamuoyunda yer alan iddialara dair açıklamada bulundu.
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Murat Dalkılıç’ın sabah saatlerinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından magazin dünyasında gözler yapılacak açıklamalara çevrilmişti. Konuyla ilgili ilk açıklama sanatçının basın danışmanı Özgür Aras’tan geldi.
