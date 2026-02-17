onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gözaltına Alınan Murat Dalkılıç'ın Basın Danışmanından İlk Açıklama

Gözaltına Alınan Murat Dalkılıç'ın Basın Danışmanından İlk Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.02.2026 - 10:15

Sabah saatlerinde ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan Murat Dalkılıç hakkında ilk resmi açıklama geldi. Sanatçının basın danışmanı Özgür Aras, kamuoyunda yer alan iddialara dair açıklamada bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Magazin dünyası sabaha karşı gelen geniş çaplı operasyon haberiyle adeta sarsıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan, modacı Kemal Doğulu'nun da bulunduğu birçok isim gözaltına alındı.

Murat Dalkılıç’ın sabah saatlerinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından magazin dünyasında gözler yapılacak açıklamalara çevrilmişti. Konuyla ilgili ilk açıklama sanatçının basın danışmanı Özgür Aras’tan geldi.

Murat Dalkılıç’ın sabah saatlerinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından magazin dünyasında gözler yapılacak açıklamalara çevrilmişti. Konuyla ilgili ilk açıklama sanatçının basın danışmanı Özgür Aras’tan geldi.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın basın danışmanı Özgür Aras'ın açıklaması:

'Murat Dalkılıç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen narkotik soruşturması kapsamında bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştır.

Kendisinin bu süreçte ifadesinin alınmasının ve gerekli görülmesi halinde vereceği test örneklerinin ardından aklanacağına inancımız tamdır. Geçirdiği burun ameliyatlarına bağlı olarak kullandığı antibiyotik ilaçlar dışında herhangi bir şekilde illegal madde kullanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın