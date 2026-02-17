onedio
Kemal Doğulu Kimdir? Kemal Doğulu Neden Gözaltına Alındı?

Ecem Dalgıçoğlu
17.02.2026 - 09:07

Kemal Doğulu, Türkiye’nin tanınmış modacılarından, fotoğrafçılarından, stil danışmanlarından ve aynı zamanda televizyon programlarında jüri üyeliğiyle de izlediğimiz eğlence dünyasının yüzlerinden biri. Uzun süre ünlü isimlerle çalışan modacı Doğulu, İşte Benim Stilim yarışmasında jüri olarak tüm ilgileri üzerine toplamıştı. Peki Kemal Doğulu kimdir? Kemal Doğulu kaç yaşında, aslen nereli? Kemal Doğulu'nun kardeşleri kim? Kemal Doğulu neden gözaltına alındı? İşte Kemal Doğulu hakkında tüm merak edilenler...

Kemal Doğulu Kimdir?

Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. 5 kardeşin en büyüğü Kemal Doğulu'dur. Babalarının çalışmak için ABD'ye gitmesiyle birlikte Kemal Doğulu'nun da çalışma serüveni başlamış oldu. Hayali bir kadın kuaförü olmak olan Doğulu'nun ilk müşterisi de kız kardeşiydi. 12 yaşında Mersin'de kuaför olan kuzeninin yanında çıraklık yapmaya başladı.

Amcasının isteğiyle İmam Hatip'e kaydolan Kemal Doğulu, sonrasında Anadolu Lisesi sınavlarına girdi ve bilgisayar bölümünü kazanarak İmam Hatip'ten ayrıldı.

Kemal Doğulu Kariyer Başlangıcı

Urfa Harran Üniversitesi‘nde Pazarlama Bölümü’nü kazandı. Kuzeni Zeki Doğulu’nun İstanbul‘da Kuaför dükkanında kariyerinin ilk adımlarını attı. Saç tasarımları yapan Kemal Doğulu, zamanla makyaj da yapmaya başladı.

Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imaj danışmanlığını yapan Doğulu, fotoğraf çekimine ve klip yönetmenliğine de devam etti.

2004 yılında New York Fashion Week'te Bahar Korçan ve Michael Kors defileleri için saç-makyaj yaptı. 2006 yılında Hande Yener ile tanıştı ve Hande Maxi adlı single çalışmasının fotoğrafçılığını ve imaj markerlığını yaptıktan sonra bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotoğrafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi. Bir gün Hande Yener'in konserine kendi vokalisti gelmeyince onun yerine vokalist oldu.

Kemal Doğulu Müzik Kariyeri

2008 Yılının Ocak Ayında '1 Yerde' adını verdiği verdiği elektronic soundlu maxi single çıkardı. 2014 Temmuz ayında İstanbul, Nişantaşı'nda bir kuaför salonu açtı. Kemal Doğulu, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter'in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı İşte Benim Stilim adlı yarışma programında İvana Sert, ve Nur Yerlitaş ile birlikte jüri oldu. Sonrasında da Doya Doya Moda programıyla jüri üyeliğine devam eden Kemal Doğulu bir süredir ekranlar yer almıyor.

Kemal Doğulu'nun Kardeşleri Kim?

Kemal Doğulu, oyuncu olan Kadir Doğulu'nun abisidir. Kemal Doğulu'nun diğer kardeşlerinin isimleri Asuman, Deniz ve Mehmet'tir. 5 kardeşin en büyüğüdür.

Kemal Doğulu'nın Şarkıları

1 Yerde (2008)

Kemal Doğulu 2 (2009)

Ters Köşe (2010)

4.Kemal (2011)

Aşk Kabul Ederse (2012)

Duygusal (2015)

Selfie (2017)

Kasma (2020)

Paranoya (2021)

Kemal Doğulu Neden Gözaltına Alındı?

Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde ve fuhuş soruşturması kapsamında aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada dikkat çeken isimler arasında modacı Kemal Doğulu, şarkıcılar Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu da yer aldı.

