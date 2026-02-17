Kemal Doğulu Kimdir? Kemal Doğulu Neden Gözaltına Alındı?

Urfa Harran Üniversitesi‘nde Pazarlama Bölümü’nü kazandı. Kuzeni Zeki Doğulu’nun İstanbul‘da Kuaför dükkanında kariyerinin ilk adımlarını attı. Saç tasarımları yapan Kemal Doğulu, zamanla makyaj da yapmaya başladı.

Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imaj danışmanlığını yapan Doğulu, fotoğraf çekimine ve klip yönetmenliğine de devam etti.

2004 yılında New York Fashion Week'te Bahar Korçan ve Michael Kors defileleri için saç-makyaj yaptı. 2006 yılında Hande Yener ile tanıştı ve Hande Maxi adlı single çalışmasının fotoğrafçılığını ve imaj markerlığını yaptıktan sonra bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotoğrafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi. Bir gün Hande Yener'in konserine kendi vokalisti gelmeyince onun yerine vokalist oldu.