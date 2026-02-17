onedio

Yasaklı Madde Operasyonunda Duman Grubu Solisti Kaan Tangöze Gözaltına Alındı

Yasaklı Madde Operasyonunda Duman Grubu Solisti Kaan Tangöze Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.02.2026 - 08:45 Son Güncelleme: 17.02.2026 - 09:10

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında Duman grubu solisti Kaan Tangöze gözaltına alındı.

Bir süredir ünlülere yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Bir süredir ünlülere yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında aralarında şarkıcılar Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve modacıKemal Doğulu’nun bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler:

1.Hakan TUNÇELLİ

2.Sırrı Murat DALKILIÇ

3.Rıza Kaan TANGÖZE

4.Murat CEVAHİROĞLU

5.Barış TALAY

6.Hakan KAKIZ

7.Kemal DOĞULU

8.Murat ÖZTÜRK

9.Murathan KURT

10.Nailcan KURT

11.Alihan TAŞKIN

12.Tolga SEZGİN

13.Ramazan BAYAR

14.Aygün AYDIN

15.Buse Görkem NARCI

16.İsmail HACIOĞLU

17.Furkan Koçan

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
