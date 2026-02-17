onedio
Murat Dalkılıç Kimdir? Murat Dalkılıç Neden Gözaltına Alındı?

Murat Dalkılıç Kimdir? Murat Dalkılıç Neden Gözaltına Alındı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.02.2026 - 09:31

Türk pop müziğinin son 15 yılına damga vuran isimlerden biri olan Murat Dalkılıç, güçlü hitleri, sahne enerjisi ve özel hayatıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Son günlerde ise adı bu kez bir soruşturma kapsamında anılmasıyla gündemde. Peki Murat Dalkılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Dalkılıç neden gözaltına alındı?

Murat Dalkılıç Kimdir?

Murat Dalkılıç Kimdir?

Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Babasının adı Mehmet Sedat, annesinin adı Hanife Kural’dır.  

İlköğretim ve orta öğretim eğitimini Kuşadası’nda tamamlayan Murat Dalkılıç, henüz 15 yaşındayken ilk müzik grubunu okulda kurmuş ve grubunun da solistliğini yapmıştır. Ayrıca bu dönemde sporla yakından ilgilenmiş ve basketbolcu olmaya karar vermiştir.

Başarılı şarkıcı İzmir doğumludur. Çocukluk ve gençlik yıllarını İzmir’de geçirmiş, müzikle ilk bağını da burada kurmuştur.

Murat Dalkılıç; şarkıcı, söz yazarı ve besteci kimliğiyle tanınan, 2010’lu yılların en popüler Türk pop sanatçılarından biridir. Çıkardığı hit şarkılarla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmış, listeleri altüst etmiştir.

Murat Dalkılıç Eğitim Hayatı

Murat Dalkılıç Eğitim Hayatı

Ayrıca piyano eğitimi de alan Dalkılıç, yüksek öğretim eğitimini ise İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır.  

Sonrasında eğitimine devam etme kararı alan şarkıcı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır.

Murat Dalkılıç Kariyeri

Murat Dalkılıç Kariyeri

Kimse Yok Mu Derneği ve Samanyolu Haber televizyonu tarafından başlatılan kampanya kapsamında 2011 yılında ‘İnsanlık Ölmedi’ adlı Samanyolu Haber Tv’de yayınlanan programda telefonla yardım toplayan Dalkılıç, 2014 yılında ise ‘Sil Baştan’ isimli dizide rol almıştır. Ayrıca Bizans Oyunları, Dünya Hali gibi yapımlarda da yer alan yakışıklı oyuncu, son olarak ‘Menajerimi Ara’ adlı diziye konuk olmuştur.

Murat Dalkılıç Şarkıları

Murat Dalkılıç Şarkıları

  • Afeta (şarkı)

  • Ben Bilmem

  • Bir Güzellik Yap (şarkı)

  • Bir Hayli

  • Bu Gece (Murat Dalkılıç şarkısı)

  • Bu Nasıl Aşk

  • Çatlat

  • Daha İyisi Gelene Kadar

  • Derine

  • Dönmem

  • İki Yol

  • Kader (Murat Dalkılıç şarkısı)

  • Kasaba (şarkı)

  • Kıyamadım İkimize

  • Kim Kafa Tutabilmiş Aşka

  • Kördüğüm (Murat Dalkılıç şarkısı)

  • Külah (şarkı)

  • La Fontaine (şarkı)

  • Leyla (Murat Dalkılıç şarkısı)

  • Lüzumsuz Savaş

  • Merhaba Merhaba

  • Neyleyim İstanbul'u

  • Orta Yol

  • Rivayet (şarkı)

  • Soktuğu Duruma Bak

  • Son Liman

  • Şık Şık

  • Yani

  • Yerin Dibi

Murat Dalkılıç’ın Özel Hayatı

Murat Dalkılıç’ın Özel Hayatı

Özel hayatı da kariyeri kadar konuşulan Murat Dalkılıç, özellikle oyuncu Merve Boluğur ile yaptığı evlilikle uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı. Çiftin boşanmasının ardından Dalkılıç’ın adı zaman zaman farklı isimlerle anıldı.

Özel hayatını uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Murat Dalkılıç, 2025 ve 2026 itibarıyla kalbinin yeniden dolu olmasıyla magazin gündemine geldi. Dalkılıç’ın, oyuncu ve influencer kimliğiyle tanınan Özgü Kaya ile bir süredir birliktelik yaşadığı konuşuluyor.

Murat Dalkılıç Instagram hesabı

Murat Dalkılıç Neden Gözaltına Alındı?

Murat Dalkılıç Neden Gözaltına Alındı?

Murat Dalkılıç’ın adı, ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gündeme geldi. Soruşturma çerçevesinde ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

