Murat Dalkılıç Kimdir? Murat Dalkılıç Neden Gözaltına Alındı?

Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Babasının adı Mehmet Sedat, annesinin adı Hanife Kural’dır.

İlköğretim ve orta öğretim eğitimini Kuşadası’nda tamamlayan Murat Dalkılıç, henüz 15 yaşındayken ilk müzik grubunu okulda kurmuş ve grubunun da solistliğini yapmıştır. Ayrıca bu dönemde sporla yakından ilgilenmiş ve basketbolcu olmaya karar vermiştir.

Murat Dalkılıç; şarkıcı, söz yazarı ve besteci kimliğiyle tanınan, 2010’lu yılların en popüler Türk pop sanatçılarından biridir. Çıkardığı hit şarkılarla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmış, listeleri altüst etmiştir.