Aygün Aydın Kimdir? Hakan Sabancı'yla Yaşadığı İlişkiyle Tanınan Aygün Aydın Neden Gözaltına Alındı?

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.02.2026 - 10:00

Son yıllarda magazin gündeminde adı sıkça anılan Aygün Aydın, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden biri. Özellikle ünlü isimlerle yaşadığı ilişkiler ve açıklamalarıyla konuşulan Aydın, son dönemde adı bir soruşturma kapsamında geçmesiyle yeniden gündeme geldi. Peki Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli ve nasıl tanındı?  Aygün Aydın neden gözaltına alındı?

Aygün Aydın Kimdir?

1995 İstanbul doğumlu olan Aygün Aydın, Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde eğitim aldı. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli'nin 'Şeker' klibinde yer aldı. Aygün Aydın, Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı.

Aygül Aydın, ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hakan Sabancı ile konuşmalarını ifşa eden Aygün Aydın, Hakan Sabancı’dan 3 aylık hamile olduğunu iddia etmişti. Aygün Aydın, son olarak Hakan Sabancı'nın aldırdığı uzaklaştırma kararına uymadığı için 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aygün Aydın Kariyeri

Aygün Aydın; model, sosyal medya fenomeni ve influencer kimliğiyle tanınan bir isimdir. Magazin dünyasında özellikle özel hayatıyla öne çıkmış, yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündem yaratmıştır.

Aygün Aydın, kariyerine modellik yaparak adım attı. Zamanla sosyal medyada aktif olmaya başladı ve influencer kimliğiyle daha geniş bir kitleye ulaştı. Özellikle Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar, onu magazinin yakın takibine soktu.

Aygün Aydın Oynadığı Diziler

Aygün Aydın Neden Gözaltına Alındı?

Aygün Aydın’ın adı, ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gündeme geldi. Soruşturma çerçevesinde ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Aygün Aydın Sosyal Medya Hesabı

Aygün Aydın Instagram Hesabı

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
