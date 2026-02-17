Aygün Aydın Kimdir? Hakan Sabancı'yla Yaşadığı İlişkiyle Tanınan Aygün Aydın Neden Gözaltına Alındı?

1995 İstanbul doğumlu olan Aygün Aydın, Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde eğitim aldı. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli'nin 'Şeker' klibinde yer aldı. Aygün Aydın, Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı.

Aygül Aydın, ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hakan Sabancı ile konuşmalarını ifşa eden Aygün Aydın, Hakan Sabancı’dan 3 aylık hamile olduğunu iddia etmişti. Aygün Aydın, son olarak Hakan Sabancı'nın aldırdığı uzaklaştırma kararına uymadığı için 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı.