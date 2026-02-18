Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in Son Hali Ortaya Çıktı!
Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın denince akla gelen ilk çocuk karakterlerden biri hiç şüphesiz Beton Orçun’du. Daha bebekken diziye dahil olan, büyüdükçe asi tavırlarıyla evin dengesini değiştiren Beton Orçun’u canlandıran Alp Eren Khamis, yıllar sonra ortaya çıkan son haliyle sosyal medyada gündem oldu.
Bir dönemin efsane aile komedisi Çocuklar Duymasın, hafızalara kazınan karakterleriyle hâlâ konuşuluyor.
Daha bebekken Selami ve Gönül’ün oğlu olarak diziye giren, büyüdükçe asi halleriyle evdeki dengeleri altüst eden Beton Orçun’un son hali ortaya çıktı ve görenleri şaşırttı.
