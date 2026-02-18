onedio
Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
18.02.2026 - 10:02

Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın denince akla gelen ilk çocuk karakterlerden biri hiç şüphesiz Beton Orçun’du. Daha bebekken diziye dahil olan, büyüdükçe asi tavırlarıyla evin dengesini değiştiren Beton Orçun’u canlandıran Alp Eren Khamis, yıllar sonra ortaya çıkan son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Bir dönemin efsane aile komedisi Çocuklar Duymasın, hafızalara kazınan karakterleriyle hâlâ konuşuluyor.

Beton Orçun karakterine hayat veren isim ise Alp Eren Khamis dizinin ardından değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Khamis’in yıllar içindeki değişimi şimdi yeniden gündemde. Çocuk yaşta ekranlarda gördüğümüz oyuncu, büyüyüp bambaşka bir görünüme kavuştu. Sosyal medyada ortaya çıkan son kareleri görenler “Zaman ne çabuk geçmiş!” yorumları yapmadan edemedi.

Daha bebekken Selami ve Gönül’ün oğlu olarak diziye giren, büyüdükçe asi halleriyle evdeki dengeleri altüst eden Beton Orçun’un son hali ortaya çıktı ve görenleri şaşırttı.

Beton Orçun karakterine hayat veren Alp Eren Khamis, dizide adeta ekranlarda büyüyen isimlerden biriydi. 2003 doğumlu olan Khamis, bugün 21 yaşında ve çocukluk halinden eser yok. Sosyal medyaya yansıyan son görüntülerinde fit ve kaslı fiziğiyle dikkat çeken genç isim sosyal medyada gündem oldu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
