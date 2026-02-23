Sevgili Başak, belki dışarıdan bakıldığında sakin ve huzurlu bir deniz gibisin ama içindeki dalgaları sadece sen biliyorsun. İçindeki rekabet ateşi, bir volkanın lavları gibi yavaş yavaş yükseliyor. İş yerinde bir meslektaşının başarısı, senin içindeki bu ateşi daha da körüklüyor. Şimdi, bu ateşi kullanma ve tüm gözlerin üzerinde olduğu bir yıldız gibi parlama zamanı. Hırslı ve hedef odaklı karakterinle, sahneye ilk adımını attığın anda diğerlerinden ne kadar farklı olduğunu herkese gösterme zamanı.

Bu süreçte, ortaklaşa yürüttüğün işlerde stratejik düşünme becerini daha da öne çıkarman gerekiyor. Kazanç getirecek her fırsatı değerlendirmeli ve bu fırsatları en iyi şekilde kullanmalısın. Alkışları toplamak kadar, maddi ve manevi anlamda da ödüllendirilmeyi hak ediyorsun. Bu yüzden, ağırlığını koymalı ve terfiler, zamlar gibi konuların gündeme gelmesini sağlamalısın. Şimdi, spot ışıkların üzerinde olduğu bu sahnede, kendini göster. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…