Sevgili Yay, bugün Kış Gün Dönümü'nü kutluyoruz. Bu özel gün, sana değerlerini yeniden gözden geçirme veya yeniden tanımlama fırsatı sunuyor. Bu özel zaman diliminde, hayatının hangi alanlarında değişiklik yapman gerektiğini düşünme ve belki de yeni bir başlangıç yapma şansı bulacaksın.

Güneş’in Oğlak burcuna geçişi ile birlikte ise maddi ve manevi güvenlik ihtiyaçların daha da ön plana çıkıyor. Bu, 'elimde ne var'dan ziyade, 'neyi korumalıyım, geleceğe nasıl yatırım yapmalıyım' sorularının daha çok önem kazandığı bir dönem.

Hatta bugün Pazar olmasına ve piyasalar kapalı olmasına rağmen, bugün bütçeni, kaynaklarını veya uzun vadeli hedeflerini düşünme zamanı. Güneş’in enerjisiyle sağlam, emin adımlarla harekete geçmenin de tam sırası. Kararlı ve istikrarlı ol, şimdi hem maddi hem manevi anlamda kazanma vakti. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…