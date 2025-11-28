Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı”yla Sahne Yolculuğuna Çıkıyor: Oyunun Tarihleri Açıklandı
Burak Özçivit’in kariyerinde bir ilk olacak tek kişilik oyunu, izleyicilerde merak ve heyecan yarattı. Sanatçı bu kez kamera yerine sahnenin enerjisini tercih ederek yeni bir yolculuğa adım atıyor. “İstanbul’un En Güzel Kızı” adlı oyun, hazırlık süreciyle bile büyük ilgi toplamıştı. Şimdiyse oyunun tarihleri açıklandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Burak Özçivit’in ilk tiyatro oyunu “İstanbul’un En Güzel Kızı”, sahne dünyasına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
Böylece oyunun yolculuğu, İstanbul’dan değil Anadolu’dan başlayarak farklı bir rota izleyecek.
