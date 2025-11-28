onedio
Burak Özçivit, "İstanbul'un En Güzel Kızı"yla Sahne Yolculuğuna Çıkıyor: Oyunun Tarihleri Açıklandı

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı”yla Sahne Yolculuğuna Çıkıyor: Oyunun Tarihleri Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.11.2025 - 15:32

Burak Özçivit’in kariyerinde bir ilk olacak tek kişilik oyunu, izleyicilerde merak ve heyecan yarattı. Sanatçı bu kez kamera yerine sahnenin enerjisini tercih ederek yeni bir yolculuğa adım atıyor. “İstanbul’un En Güzel Kızı” adlı oyun, hazırlık süreciyle bile büyük ilgi toplamıştı. Şimdiyse oyunun tarihleri açıklandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Burak Özçivit'in ilk tiyatro oyunu "İstanbul'un En Güzel Kızı", sahne dünyasına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Burak Özçivit’in ilk tiyatro oyunu “İstanbul’un En Güzel Kızı”, sahne dünyasına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

KAEK Studio imzası taşıyan oyun, yalnızca Türkiye’de değil dünyanın birçok noktasında da izleyiciyle buluşacak. Yapım, ilk etapta 5 ülke ve 16 şehirde eşzamanlı olarak bilet satışına açılacak. Prömiyer tarihi de netleşti; 19 Aralık’ta Ankara Şura Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak.

Böylece oyunun yolculuğu, İstanbul'dan değil Anadolu'dan başlayarak farklı bir rota izleyecek.

Böylece oyunun yolculuğu, İstanbul’dan değil Anadolu’dan başlayarak farklı bir rota izleyecek.

Oyun, Almanya, Azerbaycan, Rusya ve Özbekistan gibi ülkelerde de sahne alarak geniş bir coğrafyaya yayılacak. Yönetmen koltuğunda Çağrı Şensoy, metin tarafında ise Levent Tülek yer alıyor.

Özçivit oyunda, hayatını şehrine, babasına ve en büyük tutkularına adamış “Oki” karakterine hayat veriyor. Bu karakter aracılığıyla duygu yüklü bir aşk hikayesi sahneye taşınıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Oki’nin “İstanbul’un en güzel kızı” diye seslendiği sevgili, seyirciye farklı anlamlar çağrıştıracak bir simgeye dönüşüyor. Kimine göre gerçek biri, kimine göre bir hayal, kimine göreyse aşkın kendisi olacak.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
