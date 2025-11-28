Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı”yla Sahne Yolculuğuna Çıkıyor: Oyunun Tarihleri Açıklandı

Oyun, Almanya, Azerbaycan, Rusya ve Özbekistan gibi ülkelerde de sahne alarak geniş bir coğrafyaya yayılacak. Yönetmen koltuğunda Çağrı Şensoy, metin tarafında ise Levent Tülek yer alıyor.

Özçivit oyunda, hayatını şehrine, babasına ve en büyük tutkularına adamış “Oki” karakterine hayat veriyor. Bu karakter aracılığıyla duygu yüklü bir aşk hikayesi sahneye taşınıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Oki’nin “İstanbul’un en güzel kızı” diye seslendiği sevgili, seyirciye farklı anlamlar çağrıştıracak bir simgeye dönüşüyor. Kimine göre gerçek biri, kimine göre bir hayal, kimine göreyse aşkın kendisi olacak.